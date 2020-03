Une longue et pénible attente

L’inquiétude, l’incompréhension et l’anxiété frappent des Québécois en isolement, qui attendent depuis une semaine le résultat de leur dépistage de la COVID-19.

Simon Sachel a été examiné lundi dernier pour le coronavirus, lui qui était de retour de Las Vegas dans le cadre de son travail. Le réalisateur y tournait différentes scènes pour la série L’appartement, avec une équipe totalisant une douzaine de personnes. À son retour à Montréal, le 12 mars, il s’est mis à présenter des symptômes grippaux.

Face à la situation, il a été décidé que Simon séjournerait à l’hôtel, le temps que sa conjointe et leurs deux jeunes enfants quittent la maison. Ses symptômes de toux et de fièvre se sont accentués, et le réalisateur a rapidement fait des démarches pour obtenir un dépistage, qui s’est finalement tenu le 16 mars. Depuis, toutefois, plus rien.

Photo d’archives

« On m’a dit que j’aurais un retour dans les 24 à 48 heures, lance-t-il. J’ai appelé au 8-1-1 dimanche, ça m’a pris deux heures avant d’avoir la ligne, et on ne pouvait rien me dire. » C’est donc le néant pour l’homme de 44 ans, qui ne sait pas à quel moment il sera sécuritaire, pour lui, de revoir sa famille.

Une collègue de travail qui présentait aussi des symptômes a été déclarée négative. Tous les autres membres de l’équipe – bien qu’ils ne présentent aucun signe de la COVID-19 – écrivent quotidiennement à Simon, question de savoir s’ils peuvent être à risque. Le réalisateur veut être clair : le coronavirus n’est pas une simple grippe.

« J’ai souvent eu la grippe et ça, c’est 100 fois plus fort. Ce n’est pas comparable. Je commence à aller mieux, ça a duré des jours ! », décrit-il.

« Journées stressantes »

Une adolescente de 16 ans était, elle aussi, en attente de ses résultats depuis six jours, après un dépistage effectué lundi dernier à Trois-Rivières. La jeune fille, qui souffre d’une maladie chronique, s’est mise à tousser et à faire de la fièvre une dizaine de jours après son retour de Punta Cana, le 3 mars.

Le résultat – négatif – est finalement tombé en fin de journée dimanche. « Ça a été, pour nous, des journées stressantes et pas faciles. Nous sommes des milliers de familles à vivre cette situation », déplore sa maman, Martine Ouellet.

Questionné sur ces cas lors de son point de presse quotidien, dimanche, le premier ministre François Legault a assuré que la situation devrait s’améliorer dès lundi. Les résultats devraient alors être transmis aux patients dans un délai maximum de deux jours, a-t-il soutenu.