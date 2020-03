Autre moyen de contrer la solitude

La lettre de cette femme de 91ans qui vit une profonde solitude même si elle est installée en maison de retraite a attiré mon attention ce matin. Vous lui avez fait des suggestions pour tenter d’apprivoiser les autres locataires du lieu, mais vous avez omis de lui mentionner une ressource d’entraide qui œuvre auprès des personnes âgées qui n’ont plus de proches pour meubler leurs moments de solitude. Il s’agit des « Petits Frères », une organisation qui pourrait lui octroyer un(e) bénévole pour la visiter au moment qui lui conviendrait. Ou encore une aide selon son besoin.

Hélène Brassard, ancienne bénévole chez LPF

Effectivement, cette suggestion ne m’est pas venue en tête, même si je connais l’importance et la longévité de l’action bénévole des Petits Frères auprès des personnes âgées. On joint cet organisme au 514 529-8653. Je suis aussi convaincue que si la personne qui appelle n’habite pas une zone desservie par cet organisme, on la redirigera vers une autre à vocation similaire.