Chambres de commerce: les entrepreneurs en terrain inconnu

Le téléphone sonnait beaucoup, lundi, dans les Chambres de commerce de Québec et de Lévis. La mise sur pause d’une bonne partie de l’économie inquiète beaucoup d’entrepreneurs, dont certains se demandent s’ils survivront à la crise.

«Si des PME étaient déjà en difficulté financière ou en relève financière, c’est sûr que c’est un coup de barre qui peut être mortel pour plusieurs», s’alarme le porte-parole de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Étienne Cummings.

«Des entrepreneurs depuis une semaine m’ont dit: si ça dure un, deux, trois mois, moi, c’est terminé», poursuit-il.

Malgré tout, l’organisation ne critique pas la direction prise par le gouvernement Legault. «Si la santé publique recommande et demande aux entreprises de fermer, on va suivre la consigne.»

Angoissant

Le plus angoissant, pour les entrepreneurs, dit-il, est que «c’est une crise sur laquelle on n’a pas le contrôle». Tous se demandent quand la tempête sera enfin passée.

Du reste, plusieurs questions restent sans réponses, soulève M. Cummings en ajoutant que le gouvernement devra bonifier l’aide financière pour le milieu des affaires.

«Il y a plusieurs entreprises qui m’appellent et me demandent: est-ce que je suis essentielle? Comment je le sais? Et à partir du moment où une entreprise juge qu’elle est essentielle [...], comment ça fonctionne?» énumère-t-il.

Pas surpris

Du côté de la Chambre de commerce de Lévis, «on n’est pas surpris», a réagi la vice-présidente exécutive, Marie-Josée Morency.

«Je pense qu’on s’en allait-là, dit-elle [...]. Je comprends la décision. Oui, les impacts sont durs, mais s’il faut faire ça pour enrayer la crise, c’est nécessaire.»

Les deux chambres de commerce expliquent que leur rôle principal sera de tenir informés leurs membres et de faire pression sur le gouvernement pour qu’il apporte un soutien approprié.