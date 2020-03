Chez les clandestins aux États-Unis, la peur de la police... et du virus

LOS ANGELES | James ne peut pas se permettre de rester à l’isolement: l’épidémie de coronavirus lui a fait perdre son travail de serveur dans un restaurant de Los Angeles et il ne lui reste plus en poche que deux semaines de loyer et de nourriture.

Les programmes d’aides sociales mis en place par le gouvernement face à la crise économique qui s’annonce ne renfloueront pas ce Colombien de 30 ans. Il réside clandestinement aux États-Unis, sans permis de travail.

D’ailleurs, James n’est pas son vrai nom. C’est celui qui figure sur la fausse carte d'assurance sociale qui lui permet, comme à des milliers d’autres immigrés sans-papiers dans le pays, d’obtenir des petits boulots payés à l’heure auprès de patrons peu regardants.

«Je dois au moins trouver le moyen de couvrir le loyer et la nourriture, et dans cette situation, trouver un travail est compliqué», explique à l’AFP le jeune homme. Jusqu’alors, il gagnait 400 $US par semaine, «le minimum nécessaire» pour vivre.

Les sans-papiers aux États-Unis ont toujours vécu dans l’angoisse d’une expulsion, particulièrement depuis l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’une de ses priorités électorales.

À cette angoisse s’ajoute désormais la peur d’une pandémie qui se répand à toute allure dans le pays et les précarise encore un peu plus.

Puis-je aller à l’hôpital sans assurance maladie? Est-ce que je risque encore d’être arrêté par la police de l’immigration? Si j’ai recours aux aides d’urgence du gouvernement, est-ce que cela nuira à ma régularisation?

C’est le genre de questions que Luz Gallegos, de l’ONG d’aide aux immigrés TODEC, a entendues le week-end dernier lorsqu’elle a organisé une séance de consultations juridiques à Perris, ville de la campagne au nord de Los Angeles.

«La COVID-19 est un stress supplémentaire pour toute une communauté, qui ne fait pas confiance au gouvernement», explique-t-elle à l’AFP.

«Tout recommencer»

La principale inquiétude des immigrés clandestins, très majoritairement originaires d’Amérique latine en Californie, c’est la règle introduite à l’été 2019 par le président Trump qui refuse les étrangers susceptibles de devenir des «charges pour la société», souligne Mme Gallegos.

Parmi les critères pris en compte pour refuser une régularisation, ou même l’accès au sol américain, on trouve le recours à des prestations sociales comme des soins subventionnés, mais aussi l’état de santé du demandeur.

Les services de l’immigration ont annoncé que les étrangers qui subiraient des tests de détection du coronavirus ou seraient soignés pour cette infection ne seraient pas pénalisés pour leurs demandes de naturalisation ou toute autre démarche. La redoutée police de l’immigration a aussi affirmé qu’elle suspendait les arrestations le temps de la crise sanitaire.

Cela ne suffira pas à dissiper la peur et l’insécurité, assure Luz Gallegos.

Les États-Unis ont adopté un vaste plan d’urgence pour verser des aides aux travailleurs financièrement touchés par le coronavirus, malades ou ayant perdu leur emploi. Mais ces aides sont hors d’atteinte pour quelque onze millions de travailleurs sans-papiers.

«On nous a dit qu’il n’y avait plus de travail, ils nous ont envoyé un lien pour faire une demande d’aide gouvernementale» en Californie, raconte James. «Mais j’ai lu que c’était pour les Américains ou ceux qui étaient en règle avec la Sécurité sociale», déplore-t-il.

La moitié des quinze personnes qui travaillaient avec James dans son restaurant japonais n’ont pas de papiers.

«Je pense que la situation va devenir plus difficile dans deux semaines, un mois, lorsqu’on ne pourra plus payer les factures», dit le jeune homme, dont le loyer mensuel s’élève à 580 $US.

Le gouvernement a annoncé le gel des expulsions en raison de la crise sanitaire, mais cela ne fera que repousser le problème pour James. Il ne voit dans l’immédiat pas d’autres solutions que de devenir livreur pour des restaurants, grâce à une vieille voiture qu’il a pu acheter voici deux semaines.

«Après deux ans dans ce pays, j’étais arrivé à un point où j’avais l’impression que ça se mettait en place, que je progressais. Et le coronavirus a déboulé...», lâche-t-il. Il s’attend désormais à «tout recommencer à zéro».