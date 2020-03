La Coupe Memorial est annulée

La Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé lundi que les séries éliminatoires de ses trois circuits juniors et la Coupe Memorial sont annulées en raison de l’épidémie de COVID-19.

La Coupe Memorial devait avoir lieu du 22 au 31 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique.

«Nous avons continué à suivre les dernières mises à jour et les conseils de toutes les agences de santé publique et des experts médicaux», peut-on lire dans un communiqué conjoint des quatre organisations. «Nous avons travaillé sans relâche pour déterminer un scénario qui nous aurait permis de jouer le reste de notre saison. Malheureusement, étant donné l'état préoccupant de la situation mondiale, il y a encore trop de risques et d'incertitudes pour continuer en toute bonne conscience.»

La Ligue de hockey junior majeur du Québec avait déjà annoncé l’annulation des 41 matchs restants à la saison régulière, mardi. La Ligue de hockey junior de l’Ouest et la Ligue de hockey junior de l’Ontario l’avaient imitée le lendemain.