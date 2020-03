COVID-19 : Sunwing effectuera lundi son dernier vol de rapatriement de Canadiens

MONTRÉAL – Le voyagiste Sunwing effectuera ce lundi son dernier vol de rapatriement de Canadiens coincés à l’étranger.

La compagnie aérienne a indiqué en après-midi qu’elle «prévoit de conclure ses efforts de rapatriement au cours des prochaines 24 heures avec un dernier vol partant de St. Petersburg, en Floride, ce soir, et atterrissant à Toronto à 23 h avant de poursuivre vers sa destination finale à Halifax».

L’entreprise soutient qu’elle aura ainsi ramené au pays plus de 60 000 personnes au cours de la dernière semaine, «dont plus de 3 300 clients canadiens coincés non clients de Sunwing, et ce gratuitement», a-t-elle souligné.

Le voyagiste a ajouté qu’elle demeure en contact constant avec le gouvernement canadien et qu’il est «prêt et disposé à soutenir tout effort de rapatriement en cours».