COVID-19: Calgary déménage ses sans-abri à l'hôtel

CALGARY | Soucieuse à l'idée que ses sans-abri contractent et propagent le coronavirus, la Ville de Calgary a décidé de limiter la capacité d'accueil des refuges et de déménager ceux qui n'y seront plus admis dans des hôtels.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a expliqué qu'à son avis, prévenir la propagation de la COVID-19 dans la population itinérante de la ville est la «plus grande problématique publique à laquelle on fait face».

«Je ne peux pas insister suffisamment sur l'importance d'éviter la propagation de la COVID-19 dans la communauté itinérante», a martelé le maire selon des propos relayés par le Calgary Herald.

Ainsi, les personnes fréquentant les refuges, mais qui n'ont pas besoin de services 24 h sur 24 se verront offrir des chambres d'hôtels où elles pourront demeurer. Les cas plus lourds de personnes avec des problèmes plus importants continueront d'être pris en charge par les refuges, a précisé la Ville.

Environ 400 personnes devraient être déménagées des refuges vers des hôtels au cours de la semaine à venir.