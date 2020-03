COVID-19: «c’est très, très souffrant», affirme un Québécois qui en est atteint

Un Québécois de 53 ans atteint de la COVID-19 est catégorique: «vous ne voulez vraiment pas avoir ça».

«C’est très, très souffrant, c’est fatigant, très souffrant. Des gros maux de tête, de la fatigue généralisée tout le temps», a expliqué Patrick Lowe, un résidant de Montréal, à l’émission Les Effrontées sur QUB radio, lundi.

Rendu à son neuvième jour de la COVID-19, M. Lowe, qui a fait jusqu’à 102°F de fièvre, estime que «ç'a frappé fort en partant».

«On revient de voyage, on a des symptômes grippaux, comme un 18 roues qui te passe sur le corps, tu es faible, tu es malade», a-t-il mentionné.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Patrick Lowe, sur QUB radio:

«J’ai déjà eu des influenzas. Bon, après deux, trois jours au lit, quatre jours, tu reviens et tu es pas pire. Tu sens toujours que tu remontes plus tous les jours. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Il y a des journées où ça va comme un petit peu mieux et là, “paf”, ça te frappe et tu n’es plus capable de bouger.»

Patrick Lowe, un homme en forme, qui mange «sainement» et qui fait des demi-marathons, s’est fait dire que les pires journées de la COVID-19 sont les journées «six à dix».

«Je suis à la journée neuf et je peux vous dire que depuis la journée six, on [lui et son conjoint] est complètement vidé. Elle nous a jeté à terre complètement», a-t-il ajouté.