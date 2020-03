Des groupes racistes veulent donner la COVID-19 aux Juifs et aux policiers

Des groupes extrémistes racistes américains, dont des néonazis et des suprémacistes blancs, ont demandé à leurs membres qui tombent malades de la COVID-19 de la transmettre aux policiers et aux Juifs.

Selon une alerte du FBI publiée jeudi et obtenue par ABC News, le bureau de New York a rapporté que «les membres de groupes extrémistes s’encouragent mutuellement à propager le virus, s’il est inoculé, par le biais de fluides corporels et d’interactions personnelles».

L’alerte a été diffusée aux services policiers et fait état de personnes qui utilisent des vaporisateurs contenant de leur fluide corporel pour asperger les agents de police.

Les organismes ont aussi ordonné à leurs membres d’utiliser ce stratagème sur les Juifs, en se rendant «dans tous les lieux où ils pourraient se trouver, comme les marchés, les bureaux politiques, les entreprises et les lieux de culte».

«Les militants antigouvernementaux en Amérique aiment cibler les forces de l’ordre comme symbole de l’autorité américaine, a déclaré à ABC News Don Mihalek, vice-président de la Fondation de l’Association fédérale des officiers des forces de l’ordre. C’est juste triste que ce soit leur objectif en temps de crise dans le pays.»

Les organismes qui surveillent les réseaux sociaux de ces organisations voient passer depuis des semaines des discussions complotistes qui reprochent aux Juifs et aux dirigeants de confession juive d’avoir créé le coronavirus SARS-CoV-2 et organisé la réponse mondiale qui vise à éteindre l’économie et à fermer les services gouvernementaux.

«L’idée que les Juifs ont créé le virus pour vendre des vaccins ou leurs encouragements pour infecter les communautés juives et les policiers ont été largement utilisés par les suprémacistes blancs, les néonazis et d’autres pour conforter leurs théories du complot, désinformer et inciter à la violence en ligne», a déclaré Michael Master, chef de la Secure Communities Network, un organisme qui coordonne la sécurité des communautés juives et des synagogues au pays.

«Alors que le monde fait face à une pandémie meurtrière, c’est un rappel brutal que certains groupes — notamment la communauté juive et les forces de l’ordre — doivent également poursuivre la bataille contre ceux qui souhaitent les blesser ou les tuer, a poursuivi Masters. La situation économique restant fragile et la société civile perturbée, le potentiel des adeptes de la haine à agir devient de plus en plus probable... et plus meurtrier.»