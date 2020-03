Des mariages reportés vu la pandémie

Plusieurs Québécois ont dû annuler leur mariage prévu ce printemps, d’autres se demandent encore s’ils doivent reporter la célébration la plus importante de leur vie, et les planificatrices de mariage sont débordées d’appels de clients inquiets. La pandémie de coronavirus et le confinement suggéré par les gouvernements mettent actuellement sur la glace les projets de vie de nombreux couples.

L’an prochain, l’Italie !

Photo courtoisie, Julie Langevin

Pour Julie Langevin et son conjoint, Jeffrey Frisch, la décision de reporter leur mariage prévu le 28 mars prochain s’est fait tout naturellement.

Le couple montréalais devait unir sa destinée dans le nord de l’Italie, d’où est originaire le futur époux de 35 ans.

« C’est une question de faire sa part et de participer à la distanciation sociale de remettre l’événement à l’an prochain », a souligné la fiancée de 39 ans.

En couple depuis 10 ans, Mme Langevin et M. Frisch préparaient le grand jour depuis déjà 18 mois.

« C’est plus pour nos 70 invités de l’étranger qu’on a le cœur brisé. Ils avaient pris leurs vacances pour ça et beaucoup ont eu de la difficulté à reporter », a confié l’ancienne athlète de l’équipe nationale de ski alpin.

« Pour nous, ce n’était pas envisageable de poursuivre avec ce qui se passait. C’est supposé être un beau moment, pas un stress », a poursuivi Mme Langevin.

Reporté pour une 2e fois

Photo courtoisie, François Carrier

Karine Legault-Leblond et François Carrier rêvent de leur mariage depuis trois ans déjà, mais ils devront patienter encore un peu.

Initialement prévue le printemps dernier, la cérémonie avait déjà dû être reportée en raison des inondations qui ont touché l’Outaouais, d’où le couple, ensemble depuis sept ans, est originaire.

Et la COVID-19 vient de contraindre les tourtereaux de 39 et 41 ans à repousser la nouvelle date du 21 mars.

« Quand on a vu tout ce qui se passait, on se voyait mal le faire dans un contexte comme ça. On se disait : “Coudonc, est-ce qu’on a un mauvais sort ?” Mais ce n’est que partie remise », a expliqué M. Carrier.

« Tout le monde a été soulagé de notre décision. Ils comprennent que c’est vraiment une situation d’urgence qu’on ne peut pas prendre à la légère », a noté le futur marié.

Suivre sa tête ou son cœur ?

Photo courtoisie, Marie-Josée Ouellet

Marie-Josée Ouellet est déchirée. Elle doit épouser son coup de foudre, Frédérik Bélanger, le 9 mai prochain au palais de justice de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent.

Après un an de relation et quelques mois de préparation, la femme de 42 ans et l’homme de 33 ans ne savent pas si les papillons qu’ils ressentent à l’approche du grand jour pourront s’envoler ou non.

« On ne peut pas agir comme si ce n’était pas grave, le coronavirus, mais on se marie juste une fois dans une vie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que je continue à poursuivre mon rêve ou si j’arrête maintenant ? » s’est demandé la future mariée.

« Si j’écoute ma tête, ça se remet ; si j’écoute mon cœur, ça ne se fait pas », a-t-elle illustré, toujours hésitante à reporter son mariage.

Ce jour unique compte tant à ses yeux que Mme Ouellet a même envisagé se marier à huis clos – sans ses 30 invités – mais ce n’est pas la solution qu’elle privilégie.

« Tout se bouscule dans nos têtes », a-t-elle lancé, en quête de réponses.

Les conseils de planificatrices de mariage

Tous les professionnels de l’industrie du mariage naviguent actuellement en eaux inconnues à l’ère de la COVID-19.

Palais de justice, lieux de culte et salles de réception fermés, voyages de noces déplacés, fournisseurs au chômage : les défis sont multiples.

Nadine Topuzogullari

Planificatrice de mariages

« On est là pour aider les couples à gérer les imprévus. En ce moment, c’est un immense imprévu », a souligné Nadine Topuzogullari.

La chef planificatrice chez Le Cœur Bohème s’affairait, dans les derniers jours, à contacter tous ses clients dont le mariage est prévu d’ici juin pour les rassurer et tenter de trouver des plans B.

Pour la propriétaire de l’entreprise Chic & Champagne, les demandes de reports de cérémonies se multiplient.

« On ne peut pas dire aux gens the show must go on. C’est notre devoir de citoyen qu’il faut faire en ce moment. S’il faut que je fasse 45 mariages l’an prochain au lieu de 20, on va le faire », a dit Sandy Martindale.

Les deux organisatrices de mariage recommandent aux couples de déplacer la date de leur union, si elle est prévue d’ici l’été, au lieu de l’annuler complètement. Pour ceux qui ont réservé pour l’automne 2020, mieux vaut attendre avant de prendre une décision.

« Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. On suggère à tout le monde de patienter, s’inquiéter ne sert à rien. C’est difficile, mais c’est la meilleure chose à faire », a rassuré Mme Topuzogullari.

« On est autant dans l’incertitude que tout le monde. Mais si tous les clients se mettent à annuler, on ne survivra pas en tant que travailleurs autonomes. Les gens sont très accommodants dans le milieu », a noté Mme Martindale.

L’industrie du mariage au Québec