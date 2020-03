[EN DIRECT 23 MARS] Les derniers développements sur la pandémie

Que ce soit au Québec ou à l’international, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait. Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population.

À venir aujourd'hui:

11h15: point de pressse du premier ministre Justin Trudeau

12h00: la Santé publique d'Ottawa fait le point sur la situation

13h00: point de presse quotidien de François Legault et de Horacio Arruda

DERNIER BILAN | 7h47

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 349 211

Morts: 15 308

Rétablis: 100 165

CANADA

Atteints du virus

Québec: 219 + 233 cas «probables»

Ontario: 425

Colombie-Britannique: 424

Alberta: 259

Saskatchewan: 52

Nouvelle-Écosse: 28

Manitoba: 20

Nouveau-Brunswick: 17

Terre-Neuve-et-Labrador: 9

Île-du-Prince-Édouard: 3

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Yukon: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 1470

DÉCÈS

Colombie-Britannique: 10

Ontario: 5

Québec: 4

Alberta: 1

À l'étranger: 1 (Japon)

7h55 | Le groupe pharmaceutique Jamp Pharma a annoncé lundi offrir de l’hydroxychloroquine aux hôpitaux canadiens.

L’entreprise de Boucherville a indiqué offrir un million de doses de cette molécule utilisée contre le paludisme, les lupus et l’arthrite rhumatoïde, mais qui pourrait aussi donner des résultats contre le SARS-CoV-2.

7h45 | La COVID-19 a fait au moins 15 308 morts à l’échelle de la planète depuis son apparition en décembre, dont une majorité en Europe.

Plus de 3419 211 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 174 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

7h35 | L’Inde a annoncé la suspension de tous les vols commerciaux intérieurs à compter de mercredi pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus.

7h15 | Air Transat met à pied temporairement 70 % de son personnel soit 3600 employés.

6h45 | L’Espagne passe la barre des 2000 morts, 462 de plus en 24 heures.

6h15 | 127 nouveaux décès annoncés en Iran, bilan officiel de 1812 morts

Les autorités iraniennes ont annoncé lundi 127 décès supplémentaires causés par la maladie Covid-19, ce qui porte à 1812 le bilan officiel des morts de l’épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays les plus touchés avec la Chine, l’Italie et l’Espagne.

6h04 | La fédération internationale d'athlétisme demande un report des JO de Tokyo

5h50 | Des Québécois coincés au Pérou

Des centaines de Québécois sont pris au Pérou, où l’armée a envahi les rues pour contrôler les allées et venues dans une ultime tentative de contrôler l’épidémie de COVID-19.

5h35 | Plus d'un milliard de personnes appelées à se confiner

Plus d'un milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont appelées lundi par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante de la COVID-19.

5h00 | Les marchés boursiers continuent d'être terrassés par le coronavirus

3h54 | Hong Kong interdit toute entrée aux non-résidents

Hong Kong va interdire à tous les non-résidents d'entrer sur son territoire à partir de mercredi.

3h00 | Airbus annule dividendes et objectifs

Airbus a annulé le versement de dividendes à ses actionnaires au titre de l'année 2019 ainsi que ses prévisions de résultats pour 2020.

2h56 | L'Arabie saoudite impose un couvre-feu nocturne face au coronavirus

1h45 | Les favelas de Rio se prépararent au pire

Une population pauvre entassée dans des habitations souvent insalubres, des services de santé précaires: les favelas de Rio de Janeiro sont en état d'alerte.

1h11 | La Chine teste un vaccin sur une centaine de volontaires

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus.

0h00 | Ton Hanks et son épouse vont «mieux»

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, qui souffrent de la COVID-19, ont annoncé lundi qu'ils allaient «mieux», après près de deux semaines de quarantaine en Australie.