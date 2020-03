La Californie tente de protéger ses nombreux sans-abris du coronavirus

LOS ANGELES | Les autorités californiennes tentent d’empêcher un scénario catastrophe: une épidémie de coronavirus parmi les 150 000 sans-abris de l’État, qui risquerait de se répandre comme une traînée de poudre et de rapidement devenir incontrôlable.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a affirmé récemment que cette éventualité provoquait « une peur et une anxiété considérables » en ville. Il s’est lui-même vivement inquiété des conséquences sanitaires de la pandémie pour « ceux qui ne sont pas seulement les plus vulnérables, mais aussi les plus exposés », cumulant souvent la promiscuité dans les rues avec un état de santé dégradé.

AFP

La Californie, cinquième économie mondiale en termes de PIB, détient le triste record de la plus importante population de sans-abris des États-Unis. Quelque 60 000 d’entre eux se trouvent dans le seul comté de Los Angeles.

Le gouverneur Gavin Newsom a récemment averti que plus d’un tiers de la population de SDF risquait de contracter le Covid-19. Il a annoncé que 150 millions de dollars allaient être débloqués pour tenter de les protéger.

AFP

Les deux tiers de la somme iront à des collectivités locales, afin d’organiser un hébergement d’urgence. Le reste sera consacré à l’achat de caravanes et à la location de chambres d’hôtel. « Aider ces habitants est crucial pour protéger la santé du public, aplanir la courbe et ralentir la propagation de la Covid-19 », a-t-il insisté.

À la fin de la semaine dernière, un seul mort lié au nouveau coronavirus avait été recensé dans la population de SDF californienne, mais les experts estiment que la situation pourrait rapidement s’aggraver.

AFP

« Nous travaillons vraiment dur pour mettre les gens en sécurité et maintenir nos services », affirme Georgia Berkovich, porte-parole de l » ONG The Midnight Mission à Los Angeles.

L’organisation est située près du quartier de Skid Row, au cœur de Los Angeles, qui affiche la plus importante concentration de campements de SDF aux États-Unis. Plusieurs milliers de personnes s’y entassent dans des autocaravanes, des tentes, des abris de fortune ou à même le sol.

« Cela affectera tout le monde »

Selon Mme Berkovich, le nombre de SDF venant demander de l’aide a fortement augmenté. « Habituellement, on servirait des repas à environ 400 personnes pour le déjeuner. Mais en ce moment, on reçoit plus de 800 personnes, et au-delà de 900 pour le dîner », dit-elle à l’AFP.

Pourquoi cette affluence? En raison des restrictions et consignes de confinement pour endiguer la pandémie, d’autres ONG et églises de la zone sont en train de réduire leur offre de repas gratuits, fragilisant encore un peu plus la population de sans-abris.

Il devient aussi de plus en plus difficile de se procurer du désinfectant, des gants jetables et autres équipements de protection, ce qui complique la tâche des associations, relève Georgia Berkovich.

« Si ce virus touche notre population de SDF, cela affectera tout le monde. Si nous avions un cas dans notre communauté, je ne peux même pas imaginer à quelle vitesse ça se diffuserait », s’inquiète-t-elle.

Eric Garcetti a annoncé qu’un millier de lits avaient déjà été installés dans huit centres d’hébergement et que de nombreux autres allaient suivre dans différents gymnases de la ville.

Certaines familles n’ont pas attendu que l’aide publique se mette en place et ont entrepris d’investir des logements vacants pour se mettre à l’abri.

C’est le cas de Martha Escudero, 42 ans, qui a pris possession d’un logement de deux chambres dans le quartier d’El Sereno, dans l’est de Los Angeles, pour mettre ses deux petites filles en sécurité.

Mme Escudero travaille comme auxiliaire de vie, mais ne gagne pas assez pour payer les loyers sans cesse plus élevés qui ont cours dans le quartier.

Elle a passé 18 mois à vivre chez des membres de sa famille ou auprès d’amis. « La pandémie est une crise mondiale et le gouvernement tarde vraiment à aider les gens », estime-t-elle.

« Les plus vulnérables sont dans les rues, et ils ont besoin de pouvoir rester propres, surtout maintenant qu’on a fermé les parcs, les gymnases et les bibliothèques », où les sans-abris ont l’habitude de se laver, souligne Martha Escudero.