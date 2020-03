La pièce Rouge sera présenté le 25 mars

Le Théâtre La Bordée diffusera mercredi une version radiophonique de la pièce Rouge sur les ondes de la station CKIA.

L’œuvre du dramaturge américain John Logan sera présentée à 20h sur la fréquence 88,3. On peut aussi l’écouter dès maintenant sur le site internet de La Bordée.

Les cinq dernières représentations de la pièce mise en scène par Olivier Normand ont été annulées en raison des mesures mises en place par le gouvernement Legault afin de ralentir la propagation de la Covid-19.

Rouge qui met en vedette Steven Lee Potvin et Michel Nadeau raconte l’histoire du peintre Mark Rothko qui a pour mandat de réaliser une série de murales destinées à un chic restaurant situé dans un gratte-ciel de New York.

Écrite par le dramaturge américain John Logan, Rouge s’intéresse aux deux années de création de ce projet. La pièce se déroule dans l’atelier de Mark Rothko où il œuvre avec Ken, son jeune assistant.

Rouge aborde le rapport entre le maître et son élève qui apprend les règles de l’art, entre l’ancien et le nouveau et s’intéresse à celui entre l’art, l’argent et la gloire.

«Nous avons reçu plusieurs messages de gens déçus de ne pas pouvoir voir ou revoir notre dernière production Rouge. Nous avons demandé un coup de main à l’équipe de concepteurs pour adapter la pièce pour la radio et nous sommes très heureux du résultat», a mentionné Michel Nadeau, directeur artistique de la Bordée et comédien dans cette production.

Audio et vidéo

L’enregistrement a eu lieu vendredi dernier dans les studios de la station communautaire CKIA.

Il est aussi possible d’écouter, dès maintenant, la version radiophonique de Rouge sur le site internet du Théâtre La Bordée. Une version vidéo est aussi disponible et permet de faire l’écoute en regardant des photos de la pièce.

La Bordée a officiellement annulé les cinq représentations restantes de Rouge et celles de l’Iliade qui devaient être présentées du 25 au 28 mars.

L’équipe vérifie les différents scénarios en ce qui concerne les représentations de la pièce Made in Beautiful (La Belle Province), prévues du 14 avril au 9 mai.