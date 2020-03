La «rebelle» Janette se met en «mode obéissance»

Après Béatrice Picard, Michel Louvain, Dominique Michel et Bernard Derome, c’est au tour de Janette Bertrand de livrer un témoignage touchant et de demander aux gens de son âge et aux «plus jeunes» de rester à la maison en cette période de pandémie.

En tenant dans ses mains une photo de Charlie, sa sixième arrière-petite-fille née tout récemment, Mme Bertrand explique que «par respect pour elle», elle n’ira pas la voir.

#COVID19 Un témoignage touchant de ma chère amie Janette Bertrand, dédié spécialement au premier ministre @francoislegault. Célébrons cette nouvelle vie tous ensemble. #onseprotège pic.twitter.com/24BeYhZKeq — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) March 23, 2020

«C’est important, écoutez ce que monsieur Legault nous dit chaque jour à 13 h, implore-t-elle dans une vidéo mise en ligne sur le compte Twitter de la ministre Marguerite Blais. En tout cas, moi je [n’irai pas voir mon arrière-petite-fille] et je suis une rebelle et je demande à tous les rebelles de mon âge et les plus jeunes de se mettre en mode obéissance.»