Le gardien du Canadien Carey Price fait un don au Club des petits déjeuners

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a fait un don de 50 000 $ au fonds d'urgence du Club des petits déjeuners, lundi.

L'athlète de 32 ans a réalisé cette donation avec la fondation qu'il a démarrée avec son épouse Angela. Le couple est d'ailleurs ambassadeur de l'organisme canadien.

«Nous sommes privilégiés de ne manquer de rien alors que l’accès aux denrées est restreint. Ce n’est malheureusement pas le cas partout et nous devons faire notre part pour que les enfants et les communautés plus vulnérables, incluant les communautés autochtones, ne soient pas victimes d’insécurité alimentaire pendant cette crise», souligne Angela Price dans un communiqué du Club des petits déjeuners.

«C’est incroyable de pouvoir compter sur le soutien de Carey et Angela Price, a quant à lui indiqué le président fondateur de l'organisme, Daniel Germain. Ils s’impliquent déjà avec le Club depuis plusieurs années et ce geste vient témoigner une fois de plus de leur grande confiance envers notre mission. J’espère profondément qu’ils inspireront d’autres personnes à en faire tout autant.»