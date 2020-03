La Fondation Pause-Bonheur vous invite à poser un geste concret afin d’atténuer l’isolement de nos aînés dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics associés au CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce, en appuyant financièrement la Fondation.

En ces moments de profonds bouleversements, on réalise que certaines personnes sont plus isolées que d’autres. La Fondation aimerait donc faire l’acquisition de matériel de stimulation cognitive (chats robotisés, casse-tête, diffuseurs et huiles essentielles, matériel d’art, chaîne-stéréo portative et clés USB, etc) pour des activités individuelles alternatives aux séances de zoothérapie, prestations musicales et activités de groupe. Vous pouvez faire un don directement sur le site internet de la Fondation au https://fondationpausebonheur.com/faire-un-don/

La permanence de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches annule sa tournée des secteurs des deux grandes régions, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, pour ce printemps. Un total de 15 rencontres sont ainsi annulées. Le 45e Coquetel-Bénéfice de la Fondation du Patro de Charlesbourg qui devait se dérouler le vendredi 3 avril, au gymnase Lucien-Paquet du Patro, est remis au 11 septembre.

Les Amis de la Saint-Vincent de Paul ne tiendront pas leur 8e soirée bénéfice prévue initialement le jeudi 16 avril à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec sous la coprésidence d’honneur de Pierre Dolbec, président de Dolbec international et Karl McLellan, vice-président et chef de la direction du Groupe Bernières. Une nouvelle date et une nouvelle formule seront annoncées en temps et lieu.

Au cœur de mon histoire

Josiane Desroches, présidente de La Boîte à souvenirs, vient de lancer en pré-vente son premier produit: le livre-souvenir (photo). Le livre est facile à remplir et il laisse place à la créativité pour que chacun puisse y mettre la couleur de son histoire. Le rythme du livre est dynamique et écrit avec un ton personnalisé. Créer le résumé de son histoire se fait en toute simplicité et avec plaisir par la proposition d’un bel équilibre entre les questions-réponses, les espaces pour les anecdotes et les photos marquantes à insérer. Renseignements: www.boiteasouvenirs.ca.

En ce jour

Le 23 mars 1995. Début aux États-Unis du procès d'O. J. Simpson (photo) pour l'assassinat de sa femme et de l'un de ses amis, le 12 juin 1994.

Anniversaires

Anick Lemay (photo), actrice et comédienne québécoise (L’Échappée), 49 ans... Eugenie Victoria Helena Mountbatten-Windsor, princesse Eugénie d'York, fille du Prince Andrew et de Sara Ferguson, 30 ans... Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice président exécutif de Maax... Ricardo Zonta, ex-pilote brésilien de Formule 1, 44 ans... Chaka Khan, chanteuse, soliste de Rufus, 67 ans... Marie Malavoy, ex-députée de Tail-lon (PQ) à l’Assemblée nationale (2006-2014), 72 ans.

Disparus

Le 23 mars 2019. Gérard Bélanger (photo), 83 ans, sculpteur et un pionnier de la fonderie d’art au Québec (Inverness)... 2019. Claude Besson , 70 ans, auteur-compositeur-interprète et musicien français... 2019. Denise DuBarry, 63 ans, actrice, productrice, femme d'affaires et philanthrope américaine... 2018. Deborah Lee Carrington, 58 ans, actrice et cascadeuse parue dans Men in Black et Total Recall... 2017. Lola Al-bright, 92 ans, actrice et chanteuse américaine (Peter Gunn)... 2016. Jim Hillyer, 41 ans, député conservateur albertain représentant, depuis 2011, de la circonscription de Medicine Hat—Cardston—Warner.... 2016. François Cloutier, 93 ans, ancien ministre du cabinet Bourassa dans les années 1970... 2015. Cédric Ragot, 42 ans, designer industriel français... 2014. Adolfo Suarez, 81 ans, président du gouvernement espagnol durant la Transition démocratique (1976-1981)... 2013. Paul Bonneau, 50 ans, caméraman de TVA Québec... 2013. Joe Weider, 93 ans, une figure légendaire du culturisme... 2011. Elizabeth Taylor, 79 ans, actrice légendaire du cinéma hollywoodien... 2010. Jean Séguin, 87 ans, journaliste et commentateur sportif... 2001. David Mac Taggart, 68 ans, fondateur de Greenpeace.