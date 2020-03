Présumé proxénète à l’œuvre malgré la crise

Si certaines enquêtes policières peuvent être retardées ou légèrement décalées en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, d’autres ne le peuvent tout simplement pas, surtout en matière de proxénétisme.

Vendredi dernier, l’Unité de l’exploitation sexuelle des mineurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation de Tommy Martin, originaire de Sainte-Marcelline-de-Kildare, dans la région de Lanaudière.

En matinée, le jeune homme de 19 ans s’était fait arrêter par des patrouilleurs à la suite d’un manquement au code de la sécurité routière et, après vérification, il s’est avéré qu’une jeune fille de 16 ans, en fugue, se trouvait à bord de la voiture.

Prise en charge par les policiers, la jeune fille a alors fait savoir qu’elle aurait fait de la prostitution pour le compte de Martin qui, bien que très jeune, a déjà quelques dossiers criminels sur sa feuille de route.

Samedi, le jeune homme a été accusé pour des gestes posés entre le 16 et le 21 mars, soit d’avoir tiré un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, de proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, d’avoir fait la publicité de services sexuels et de production et de distribution de pornographie juvénile.