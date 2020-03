Quoi regarder sur les chaînes spécialisées mardi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones ce mardi 24 mars.

«Code G»

Photo d'archives, AGENCE QMI

Pier-Luc Funk, Jay Du Temple, Phil Roy, Mehdi Bousaidan et Daniel Pinet nous chantent la pomme! Dans cette rediffusion de l’édition spéciale «Romance» de «Code G», nos cinq mousquetaires jasent séduction, causent des soupers en tête-à-tête, évaluent lequel des garçons de «Code G» est le plus romantique et écrivent un poème. Comment ne pas succomber? Mardi, 17 h 30, VRAK.

«Hôtels extrêmes»

Photo courtoisie, TVA

L’expert en hospitalité Anthony Melchiorri parcourt le monde à la recherche des hôtels les plus extraordinaires et originaux. Dans ce deuxième épisode, que rediffuse Évasion, notre guide arpente des lieux splendides en bord de mer. Vieux fort de 150 ans flottant au large de l’Angleterre et hôtel éco-responsable bâti sur pilotis au Mexique: ses découvertes nous donneront certainement envie d’un séjour à l’étranger... lorsque ça sera possible! Mardi, 19 h, Évasion.

«Ensemble avec nos soignants»

TV5 fait relâche de sa programmation habituelle du mardi pour relayer un grand programme de deux heures et 40 minutes également diffusé sur France 2 ce même jour, «Ensemble avec nos soignants». L’émission spéciale rendra hommage aux professionnels de la santé qui se dévouent en ces temps de crise mondiale sans précédent, à ceux que François Legault surnomme, ici, «nos anges gardiens». Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Michel Cymes animeront cette tribune d’appel aux dons, où se succèderont prises de parole, témoignages de soignants et interventions de personnes touchées par la COVID-19. Des spécialistes exprimeront les besoins prioritaires des hôpitaux et du personnel médical. Plusieurs invités ajouteront leur grain de sel par vidéo depuis leur domicile, comme Patrick Bruel, Carla Bruni et Gad Elmaleh. Mardi, 19 h 30, TV5.