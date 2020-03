RDS suspend d’autres émissions

RDS suspend ses émissions produites en direct. Dès demain, la chaîne sportive cessera d’enregistrer Le 5 à 7, Sports 30 et L’Antichambre.

Le magazine de football Blitz, D’un autre angle et Max et Bruno, avec Maxime Talbot et Bruno Gervais, sont également touchés. Des reprises rempliront les cases horaires laissées vacantes. Cette interruption restera en vigueur jusqu’au 13 avril.

RDS a pris cette décision pour «respecter les directives du premier ministre du Québec François Legault», confirme au Journal Patrick Tremblay, relationniste chez Bell Média, propriétaire de RDS.

Lundi, le gouvernement provincial a sommé toutes les entreprises de fermer leurs portes jusqu’au 13 avril, à l’exception des «services essentiels».

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour RDS. Sa programmation a été lourdement amputée en raison du coronavirus. Celle de TVA Sports également.

Sans nouveaux matchs de hockey, tennis, basketball et soccer à proposer aux amateurs, les chaînes sportives ont enregistré d’importantes baisses de cotes d’écoute. Du vendredi 13 mars au mardi 17 mars, TVA Sports et RDS ont essuyé des reculs respectifs de 83 % et 73 % par rapport au même intervalle de temps en 2019, selon les données préliminaires de Numéris compilées par Deep Blue Canada.