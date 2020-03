Un «bonne fête mamie» à travers la fenêtre

C’est à travers la vitre de leur résidence que Thérèse et Claire ont reçu les vœux pour leur 90e anniversaire, lundi, pandémie oblige.

La scène était émouvante. La famille de Julie Dupuis-Riendeau tenait à souligner l’anniversaire de sa grand-maman, Thérèse Malkassoff, malgré tout.

Cette dernière habite dans une résidence pour personnes âgées de Sainte-Foy avec sa sœur, Claire. Lundi, elles ont eu l’âge vénérable de 90 ans.

Comme les visites ne sont plus permises pour limiter les risques de propagation de la COVID-19, la famille et le personnel de la résidence se sont organisés pour réunir les deux dames près de la fenêtre de la cafétéria, à l’intérieur.

On avait collé sur la vitre des arcs-en-ciel et la devise qui fait le tour du monde : ça va bien aller.

Sur le trottoir, en face, Julie, son conjoint Michael et leurs filles Ariane, huit ans, Magalie, six ans, et Florence, deux ans, sont débarqués coiffés de chapeaux de fête et brandissant une belle affiche garnie de cœurs et de rubans.

Pas de câlins

« Mes trois filles les appellent “les grands-mères”, même s’il y en a une seule sur les deux qui est la vraie, l’autre étant sa jumelle n’ayant jamais eu d’enfants ! » raconte Julie.

Ariane aurait aimé faire un câlin à ses deux arrière-grands-mamans. D’ordinaire, elle et ses sœurs font des casse-tête avec elles. « Il y a une salle où on fait des casse-tête et on joue du piano. Les enfants courent partout, jouent et font des gros casse-tête avec les personnes âgées », se remémore Julie.

Cette fois, les fillettes et leurs parents ont dû se contenter de chanter des chansons et d’envoyer des bisous à distance.

Claire et Thérèse, qui s’étaient mises sur leur 31 pour l’occasion, alternaient entre les larmes et les sourires. Très émues, les deux sœurs envoyaient la main à leur tour et formaient des cœurs avec leurs mains.

Photo Stevens Leblanc

À côté d’elles, des membres du personnel immortalisaient en photos cette fête d’anniversaire improvisée.

« On va se reprendre »

Cette visite hors de l’ordinaire va devoir remplacer le gâteau et les accolades, pour le moment. « On va se reprendre. Je leur ai dit qu’elles auraient 90 ans toute l’année », lance Julie, optimiste.

► Notez que la santé publique interdit désormais les rassemblements de personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur. Heureusement, les cinq membres de la famille de Julie et Michael ne sont pas touchés par cette interdiction, puisqu’ils habitent sous le même toit.