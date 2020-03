SIMARD, Pauline Tremblay



À la Résidence du Fargy, Québec, le 19 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Pauline Simard, épouse de feu monsieur Joachim Tremblay. Née à St-Tite-des-Caps, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Drolet et de feu monsieur Donat Simard. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Madame laisse dans le deuil ses enfants : Réjeanne (Marion Lefrançois), Denis (Régine Dupont), Muriel (Gaétan Lajeunesse), Bruno (Manon Cutnam); ses petits-enfants : feu Jean, Frédéric (Vanessa), Annie (Jacques), Sébastien (Bianca), Stéphanie (Hakim), Marie-Lee, Maude; ses arrière-petits-enfants : Amy et Raphael Lefrançois, Jake Lajeunesse, Liam et Léo Naji; sa sœur Denise et son beau-frère Marius Gosselin; sa belle-sœur Aline Asselin (feu Gérard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur et la belle-sœur de : Arthur, Dolores (Jean-Luc Martineau), Prime (Olivette Morency), Paul-Émile, René (Réjeanne Gosselin); de la famille Tremblay : Gérard (Mireille Ausaint), Rose (Louis-Georges Bergeron), Marie Olier (Fernand Racine), Thérèse, Roland (Jeannine Paradis), Jean-Paul (Raymonde Bouget), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la Résidence le Fargy pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC,Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636.Les Funérailles sont sous la direction de :