À Sao Paulo, un confinement partiel et à contrecœur

SAO PAULO | L’Avenue Paulista, artère emblématique de Sao Paulo, plus grande mégalopole d’Amérique Latine, s’est réveillée mardi avec des allures de week-end en pleine semaine, seuls quelques promeneurs bravant l’ordre de confinement dans le principal foyer de contamination au coronavirus du Brésil.

La « quarantaine » décrétée pour 15 jours à partir de mardi par le gouvernement de Sao Paulo est bien moins drastique que le confinement en vigueur dans la plupart des pays d’Europe et dans l’Argentine voisine.

Le décret « implique la fermeture de tous les commerces et services non essentiels », mais sans véritable restriction de circulation, même si les autorités locales recommandent fortement que la population reste confinée.

Seules les pharmacies, les supermarchés et les boulangeries restent ouverts.

Sur l’Avenue Paulista, le flot habituel de travailleurs autour des imposants gratte-ciels a été remplacé par le va-et-vient des cyclistes, joggeurs et promeneurs, profitant de la matinée agréable, avec un ciel dégagé et une température de 22 degrés.

Pourtant, le gouverneur Joao Doria était catégorique: « ce ne sont pas des vacances, nous sommes en guerre. Il ne faut pas sortir à moins que ce soit absolument essentiel », avait-il déclaré lundi.

Cela n’a pas empêché Ana Dias, retraitée de 71 ans, de sortir pour se dégourdir les jambes.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens exagèrent. Les mesures de confinement sont préjudiciables pour tout le monde », déplore-t-elle.

« Les restaurants devraient rester ouverts, il suffirait de mettre plus d’espace entre les tables, et de donner du gel hydro-alcoolique aux clients pour qu’ils se lavent les mains », poursuit-elle.

Sans-abris désemparés

« Ça affecte seulement les gens affaiblis ou ceux qui n’aiment pas la vie. Moi, je veux profiter », renchérit Luiz Andrade, également âgé de 71 ans.

Mais ceux qui ont obligé de sortir pour travailler ne l’entendent pas de cette oreille. « Ils auraient dû tout fermer », dit Larissa Miranda, 18 ans, qui ne cesse de désinfecter à l’alcool son kiosque à journaux.

« Je suis très inquiète, à quoi ça sert de dire qu’on est en quarantaine si je dois prendre le métro pour travailler », ajoute-t-elle.

L’État de Sao Paulo, le plus riche et le plus peuplé du Brésil, est largement le plus touché par le Covid-19 dans le pays, avec 745 cas confirmés, environ 40 % du total, et surtout 30 des 34 décès causés par la maladie.

Ironie du sort, Davi Uip, médecin infectiologue responsable de la coordination du combat de la pandémie dans l’État de Sao Paulo, a été testé positif lundi soir.

Dans cet État de 46 millions d’habitants aux profondes inégalités sociales, les mesures de confinement sont plus difficiles (voire impossible) à appliquer chez les personnes les plus vulnérables.

Miriam, une sans-abri de 25 ans qui dort sur l’Avenue Paulista avec son mari et son chien, essaie de se rassurer en se disant qu’elle ne ressent aucun symptôme pour le moment.

« C’est clair que je suis inquiète. On remplit régulièrement une bassine pour se laver les mains », explique la jeune femme.

Elle refuse catégoriquement d’aller dans un centre d’hébergement, craignant que ces structures d’accueil soient « pleines de coronavirus ».

Sao Paulo est le poumon économique et financier du Brésil et de toute l’Amérique latine, représentant près du tiers du PIB du Brésil.

Le gouverneur Joao Doria a exclu le secteur industriel de son décret de quarantaine. « Si les usines s’arrêtent, toute l’économie va s’arrêter, pas seulement à Sao Paulo », a-t-il déclaré ce week-end.

À Rio de Janeiro, deuxième ville la plus peuplée du pays et haut lieu touristique du Brésil, la plupart des commerces ont également été fermés et l’accès aux plages a été interdit.