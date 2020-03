Annie Villeneuve en deuil

Annie Villeneuve avait une triste nouvelle à annoncer à ses abonnés sur les réseaux sociaux, mardi.

La chanteuse a laissé savoir sur son compte Instagram qu'elle était en deuil de son grand-père, Émile, décédé lundi.

Malheureusement, en raison de la crise actuelle, la famille n'a pas été en mesure d'aller lui dire un dernier au revoir.

«Émile Simard. Beau grand-père d’amour. Tu nous as quittés hier soir... Tu t’es battu tellement fort et tellement longtemps... Tu la mérites enfin cette paix et cette douceur... Ce que tu ne méritais pas, c’était de t’éteindre tout seul, sans ta famille, a notamment écrit l'artiste sous deux photos de son grand-père.