COVID-19 : Bolsonaro rejette le confinement qui menace selon lui de ruiner le Brésil

BRASILIA | Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a dénoncé mardi les mesures de confinement ordonnées face au coronavirus par différents États et municipalités de son pays, les comparant à une politique de la «terre brûlée» qui menace de ruiner la première économie d’Amérique latine.

«Les autorités de certains États et municipalités doivent renoncer au concept de la terre brûlée: l’interdiction des transports, la fermeture des commerces et le confinement massif», a affirmé M. Bolsonaro dans un discours retransmis à la radio et à la télévision.

«Nous devons maintenir les emplois et préserver l’approvisionnement des familles», a ajouté le président d’extrême droite.

