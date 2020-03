Cam Newton bientôt un «homme libre»

Les Panthers de la Caroline ont choisi de libérer le quart-arrière Cam Newton, ce qui mettra fin à une association de neuf saisons entre les deux parties.

Le réseau ESPN a rapporté que la nouvelle sera confirmée durant la journée de mardi.

Ce scénario n’est guère surprenant, puisque le directeur général de l’organisation, Marty Hurney, avait signifié la semaine passée au principal intéressé son intention de le laisser aller. De plus, les Panthers ont acquis deux pivots par la suite, soit Teddy Bridgewater et PJ Walker.

Newton, 30 ans, a été sélectionné au premier rang du repêchage de 2011. Les blessures l’ont tenaillé, surtout à compter de la saison 2016. L’an dernier, une fracture au pied gauche l’a limité à deux rencontres.

En carrière, le vétéran compte 29 041 verges aériennes et 4806 autres par la course. Au plan contractuel, il lui restait une année à compéter, lui qui avait accepté une prolongation de cinq ans et de 103,8 millions $ en juin 2015.