Coincé en Tunisie et bientôt à court de médicaments

La Montréalaise Amal Amamou s’inquiète pour son père Mounir, 64 ans, qui se trouve actuellement en Tunisie et qui sera bientôt à court de médicaments pour traiter son diabète.

«Mon père est diabétique et il est seul en ce moment à Sousse, en Tunisie. Toute la famille est au Canada. Dans une semaine, il ne lui restera plus de médicaments. Il est parti le 1er février et il était censé rentrer le 25 mars au Canada sur un vol de Tunisair», a indiqué Mme Amamou, mardi, au Journal.

L’espace aérien tunisien est fermé depuis quelques jours. Le pays vit un confinement quasi-total. Un couvre-feu quotidien est même en vigueur, entre 18h et 6h du matin. L’espoir d’un retour rapide au Canada a tout de même repris chez les Amamou avec l’annonce du premier ministre Trudeau d’un vol de rapatriement de Canadiens coincés en Tunisie. Aucune date précise n’a encore été communiquée pour ce vol.

Selon la presse locale, le vol Tunis-Montréal devrait décoller ce 27 mars.

«J’ai inscrit mon père sur toutes les listes possibles. Je pense et j’espère qu’il sera considéré comme prioritaire pour monter dans l’avion», a ajouté Amal Amamou.

Entre-temps, Mounir Amamou est en train de vérifier la possibilité de changer de médication sur place, mais ceci n’est pas évident pour les malades chroniques d’un certain âge, a ajouté sa fille.

D’autres cas

Jihed Amiri, son épouse et leurs deux enfants vivent à Québec depuis un an. Les parents détiennent un permis de travail. Leur plus jeune enfant est né à Québec et il possède du coup la citoyenneté canadienne. La petite famille, qui se trouve actuellement en Tunisie, fait normalement partie des cas d’exception de ressortissants étrangers qui auraient tout de même le droit de revenir au Canada.

«La priorité va aux Canadiens et aux résidents permanents. Après, s’il reste de la place dans l’avion, nous allons pouvoir embarquer», croit savoir M. Amiri.

Même s’il réussit à rentrer au pays, ce dernier sait qu’il devra rester confiné pendant 14 jours. «Mon employeur est très compréhensif. Je suis censé reprendre le travail le 1er avril et je peux tout à fait faire du télétravail», a-t-il assuré.

Taha Ngo, un Montréalais qui possède une boîte de production, se trouve en Tunisie depuis la mi-février pour son travail. Son vol de retour a été annulé la semaine dernière. Il s’est rendu à l’aéroport de Tunis-Carthage à plusieurs reprises au cours des derniers jours, mais il n’a pu embarquer sur aucun vol.

«Les gens se battaient pour les derniers vols, a-t-il décrit. J’ai acheté mon billet, mais ils ont pris ma place. Ils ont dit que c’était plein. Je suis correct pour le moment, mais je dépense beaucoup d’argent.»

Pour limiter ses dépenses, M. Ngo, qui résidait dans un logement Airbnb à La Marsa, en banlieue de Tunis, a récemment déménagé chez la famille d’un ami à Zaghouan, à une soixantaine de kilomètres de Tunis. Il espère vivement pouvoir rentrer rapidement au pays.