Comment favoriser la confiance en soi?

À la mère qui vous demandait ce matin de l’aider à solutionner le problème de sa fille qui manque cruellement de confiance en soi, je voudrais souligner que cela ne doit pas juste être un objectif,mais un chemin de vie. Ce sont les réussites quotidiennes qui contribuent à l’atteindre et à la maintenir.

On sait tous que la prise de parole ne peut se faire que si on a confiance en soi. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elle constitue la deuxième plus grande peur après le crash d’avion. Donc il est important de trouver à y palier. « Toastmasters » vise justement cette cible en aidant ses membres à acquérir la confiance nécessaire à la prise de la parole. Cet acquis accroît la confiance en soi et de ce fait bonifie la vie des gens. J’ai personnellement tiré profit d’une telle démarche.

Un membre Toastmasters

Je ne me permettrai pas de donner un avis personnel sur unorganisme dont je connais mal les rouages. Mais on me dit qu’en général, « Toastmasters » donne de bons résultats. Je suis encline à penser qu’une forme de thérapie plus ancrée dans le réel serait utile à cette jeune femme, d’autant plus que la mère soulignait qu’elleavait toujours eu du mal à suivre, avec constance, une thérapietraditionnelle. Peut-être qu’en passant par l’apprentissage de la prise de parole publique serait-elle plus encline à s’améliorer elle-même? Pour joindre cet organisme : 514-447-3737