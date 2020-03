Conservez vos jouets

Considérant les circonstances actuelles, l’organisme Réno-Jouets vous de-mande de ne plus apporter, pour le moment, des jouets dédiés à la réutili-sation. Les jouets déjà reçus sont remisés de façon sécuritaire pendant une durée de plus de 15 jours afin de s’assurer qu’ils sont exempts de tout con-taminant. Par la suite, ils feront l’objet, comme à l’habitude, d’un minutieux nettoyage. Le magasin Réno-Jouets a fermé d’ailleurs ses portes de façon temporaire jusqu’à nouvel ordre.

La première cérémonie des Rubans d’Or 2020 de la Fondation du Collège François-de-Laval a été reportée au jeudi 22 octobre à la Salle des Promo-tions du Séminaire de Québec.

Dans la foulée des recommandations émises concernant la COVID-19, le Centre de pédiatrie sociale de Lévis est toujours en activité mais des me-sures exceptionnelles ont été mises en place afin de protéger les familles, les intervenants, les pédiatres, l’équipe et les bénévoles. Le CPSL reste donc ouvert, mais l’accès en est restreint. Toutes les demandes et les offres de dons de matériel doivent être faites par téléphone et les ren-contres individuelles ou à domicile sont suspendues.

Avant les mesures...

Jean-Marc Caron, entraîneur des Caribous Junior B de Charlesbourg, m’a fait parvenir cette photo des 13 joueurs et entraineurs de l’équipe qui se sont déplacés le 13 mars dernier (alors que les regroupements n’étaient pas encore interdits) pour aller donner du sang et ce pour une 2e année consécutive. Pour Frédéric Chabot, l’entraineur adjoint des Caribous, c’était un premier don de sang. Absente sur la photo, Anouck Jalbert, ad-jointe à l’entraineur.

Bonne fête

Mme Betty Côté (photo) de St-Bernard de Beauce a 80 ans aujourd’hui. Mme Côté est une femme qui aime la vie fait encore de la couture, de la broderie. Femme de coeur et généreuse, elle espère pouvoir faire cet été son gros jardin avec de belles récoltes qu’elle s’empressera de partager.

En ce jour

Le 24 mars 2015. Le vol 9525 de Germanwings (photo), entre Barcelone et Düsseldorf, s'écrase dans les Alpes françaises tuant les 150 personnes à bord.

Anniversaires

Alain Maranda (photo), directeur, développement des partenariats chez Dentalcorp Canada...Philippe Boucher, directeur général des Volti-geurs de Drummondville (LHJMQ) 47 ans...Roger T. Drolet, cofondateur et rédacteur de QuebecInfoMusique.com, créé en 1999, 68 ans...Pierre Harvey, ingénieur recherche et développement et père d’Alex Harvey, 63 ans...Gaby Drolet, chroniqueur à la circulation (www.circulationque-bec.com)...Pierre Poitras, de Pierre Poitras de Communication, Concept et Stratégie...Corneille, chanteur 43 ans...Peyton Manning, ex-quart-ar-rière de la NFL (Denver), 44 ans...Angèle Dubeau, violoniste, 58 ans...Pat Price, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1987, 65 ans...David Suzuki, généticien, environnementaliste, 84 ans.

Disparus

Le 24 mars 2019. Joseph Pilato (photo), 70 ans, acteur américain princi-palement connu pour le rôle de Rhodes dans Le Jour des morts-vivants (1985)...2018. Corinne Lagarde, 105 ans, la veuve de l’ex-premier mi-nistre du Québec, Jean Lesage...2018. Arnaud Beltrame, 45 ans, gen-darme français qui s’était offert au terroriste comme otage dans un super-marché de Trèbes...2017. Richard Roth, 77 ans producteur de cinéma américain...2016. Claire Kirkland-Casgrain, 91 ans, première femme dé-putée de l'Assemblée législative du Québec et aussi la première femme membre du Conseil des ministres en 1962...2015. Robert Létourneau, 97 ans, entrepreneur général, fondateur de Terrassements Robert Létourneau Inc...2013. Deke Richards, 68 ans, auteur-compositeur et réalisateur ar-tistique américain...2010. Jacques Morency, 80 ans, un grand de la radio et de la télévision au Québec...2008. Neil Aspinall, 66 ans, l'homme quali-fié de "cinquième Beatles"...1997. Harold Melvin, 57 ans, chanteur avec son groupe The Blue Notes...1992. Ron Lapointe, 42 ans, ex-entraîneur des Nordiques de Québec...1924. Albert Lozeau, 45 ans, poète québé-cois.