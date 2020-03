COVID-19 : un propriétaire de concessionnaire se confie

À l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Mathieu Pothier pour discuter des effets de cette crise de la COVID-19 sur ses activités en tant que propriétaire de la concession Acura de Trois-Rivières.

Questionné au sujet du déroulement de cette première semaine, M. Pothier a mentionné avoir ajouté des mesures préventives pour protéger ses employés et sa clientèle. Il a raconté «qu’on a un consommateur qui nous a dit qu’il était immunodéficient, j’ai telle et telle médication, je préférerais reporter le rendez-vous. On a proposé à la personne, vu que ça faisait déjà partie de nos services au quotidien, aimeriez-vous qu’on aille chercher le véhicule? On ne veut pas vous vexer, mais on va désinfecter le véhicule avant d’embarquer, mais on va aussi le désinfecter à votre retour. [...] Le consommateur en question était content qu’on lui explique comment on le fait et qu’on lui propose le service de valet.»

En fin d’entrevue, il a aussi été question de l’avenir de la marque Acura de même que de son positionnement face aux marques allemandes que sont Audi, BMW et Mercedes-Benz.

Au cours de l’émission, Antoine et Germain ont aussi discuté des fermetures d’usines d’automobiles en Europe et en Amérique du Nord, du dévoilement de la Hyundai Elantra 2021 et du report du Salon Auto-Sport de Québec. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Porsche Panamera E-Hybrid, Subaru WRX et Acura TLX récemment essayées.

Pour conclure l’émission, ils sont revenus sur la plus récente chronique d’Antoine Joubert portant, vous vous en douterez, sur la crise de la COVID-19 et de ses impacts sur notre quotidien et l’avenir de l’automobile.

NDLR Cette émission a été enregistrée et diffusée avant que François Legault annonce que toutes les entreprises et les commerces non essentiels doivent fermer leurs portes avant le mardi 24 mars à minuit.