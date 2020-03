Karen Paquin tiraillée entre la tristesse et la logique

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 en rugby à sept, Karen Paquin rêvait d’un autre podium dans quelques mois à Tokyo.

« Nous avions de bonnes chances de repartir avec une médaille, a dit Paquin en entrevue téléphonique au Journal de sa résidence de Victoria, en Colombie-Britannique. Nous avions déjà obtenu notre qualification pour Tokyo et nous avions réussi quatre podiums d’affilée lors des dernières grosses compétitions. Sur la scène mondiale, nous occupons le deuxième rang. Je rêvais d’une médaille d’or au Japon. Mais je pourrai encore y rêver pour 2021.

« Nous aurons encore plus de temps pour préparer notre stratégie et pour analyser nos grandes rivales, les Néo-Zélandaises et les Australiennes. »

L’athlète de 32 ans restait très calme après la décision de repousser les Jeux olympiques au plus tard d’un an.

« J’ai ressenti une double réaction. Karen, l’athlète, est en choc. C’est de la tristesse, c’est de la déception. Mais, Karen, la personne, comprend la décision. Je crois que c’était l’unique décision possible.

« Je suis heureuse de voir que le Comité international olympique n’a pas pris trop de temps pour rendre sa décision, a-t-elle continué. Le Comité olympique canadien avait fait preuve d’intégrité et de leadership en disant que les athlètes n’iraient pas au Japon en raison de la menace du coronavirus. Il trouvait que ça n’avait pas de sens de présenter les Jeux cet été à Tokyo et il a choisi de le dire. J’approuvais cette décision. »

Des projets de vie repoussés

Dans les prochains jours, Paquin partira de Victoria, lieu du centre d’entraînement de l’équipe nationale de rugby à sept en raison de sa température clémente. L’athlète originaire de Lévis rentrera à Québec.

« Ça n’a pas de sens de garder toutes les filles à Victoria sans pouvoir nous entraîner ensemble, a rappelé Paquin. À mon retour au Québec, je m’isolerai pour 15 jours, je respecterai les règles. »

Née le 3 août, Paquin aurait fêté ses 33 ans à Tokyo. En 2021, elle aura donc 34 ans.

« Ce n’est pas l’âge qui me fait peur, mais plus les projets de vie, a-t-elle répliqué. J’avais un plan pour l’an prochain et ça vient tout chambouler. Mais sur le terrain, je ne me sens pas vieille. Je sais que dans le monde du sport, l’âgisme est un phénomène réel, mais je me sens bien à ma place sur un terrain de rugby. »

En 2021, il y aura les Jeux olympiques en rugby à sept et le Championnat du monde de rugby à 15 en Nouvelle-Zélande à l’automne. Il s’agira donc d’une très grosse année.