Les ouvriers préparent l’arrêt du chantier sur Henri-IV

Le chantier de l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, seul chantier routier majeur en cours actuellement dans la région de Québec, sera suspendu comme tous les autres chantiers de construction, mardi soir, pour se conformer à la directive du gouvernement Legault.

Les ouvriers s’affairent, aujourd’hui, à fermer le chantier en prévision des trois prochaines semaines. Des entraves sont en place pour permettre aux travailleurs de sécuriser les lieux.

«Aujourd’hui, on a une voie fermée sur Henri-IV en direction sud. C’est pour finaliser l’installation des blocs de béton parce que les activités vont être suspendues ce soir alors on sécurise le chantier et on met en place la signalisation, le marquage, on sécurise les voies et après ça, on arrête tout», a indiqué au Journal le porte-parole du ministère des transports, Guillaume Paradis.

Impossible, pour l’heure, de dire si cet arrêt forcé d’au moins trois semaines aura un impact significatif sur le calendrier de réalisation des travaux prévus en 2020. Le chantier doit être complété en 2023.

«C’est vraiment une grosse année de chantier sur Henri-IV parce qu’on travaille en direction nord entre Charest et Félix-Leclerc et qu’on refait quatre structures. On espère qu’on va être capables de réaliser tout ça cette année mais on va s’ajuster au fur et à mesure. On se croise les doigts pour pouvoir reprendre le chantier le plus vite possible», a observé M. Paradis.

La période de pointe des chantiers routiers n’est pas encore entamée. Il est également difficile de prédire, à ce stade-ci, à quel point la pause actuelle pourrait avoir une incidence sur l’échéancier des différents projets annoncés. «Ça dépend de la date de reprise des travaux. On va voir la durée de la crise. On continue à préparer des projets en télétravail et les choses continuent à avancer», relativise le porte-parole du MTQ.

Autres chantiers suspendus

Plusieurs autres chantiers institutionnels, à Québec, seront également aux arrêts, en plus de tous les chantiers pilotés par le secteur privé. La Ville de Québec devra notamment suspendre le chantier du Centre de glaces, de la bibliothèque Gabrielle-Roy et du centre communautaire Saint-Roch qui est cependant déjà très avancé.

Parmi les autres chantiers d’envergure en cours dans la capitale, on note ceux du mégahôpital de L’Enfant-Jésus, de la CNESST dans le secteur D’Estimauville et de l’entreprise Medicago, sans oublier les nombreux chantiers d’immeubles à condos.