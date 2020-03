Les quincaillers réclament des amendements urgents à Québec

Les quincaillers et centres de rénovation réclament du gouvernement des modifications immédiates à la liste des commerces considérés comme essentiels afin que l’ensemble des quincaillers puissent demeurer ouverts.

Dans une lettre de trois pages adressée au ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) s’insurge que seuls les magasins grandes surfaces soit autorisés à maintenir leurs activités à compter de demain.

Dans la liste des commerces dits «essentiel» du gouvernement Legault, figure la catégorie «Grandes surfaces hors centre commercial (offrant des services d’épicerie, pharmacie ou de quincaillerie)». Cela, souligne l’AQMAT, sans spécifier ce qui constitue une grande surface.

«Le gros bons sens qui caractérise votre administration devrait conduire à retirer toute référence à la taille de nos magasins exemptés par l’obligation de fermeture, écrit son président Richard Darveau.

Promiscuité et nid de propagation

En appui à sa demande, ce dernier rappelle que dans nombre villages et petites municipalités, il n’existe qu’une seule quincaillerie «pour répondre aux besoins les plus cruciaux que les citoyens peuvent avoir à subir pendant leur période de confinement».

Or, en forçant les Québécois des régions à se rendre dans une grande surface, cela équivaut à les obliger à se déplacer dans les grands centres où sont situés la majorité de ces commerces. «Ceci est contraire à la consigne en vigueur de limitation de tout déplacement et représente, à nos yeux, une discrimination à l’endroit des quelque 850 propriétaires-marchands que nous représentons et qui font le métier de quincaillier de proximité.»

«On en arrive à croire que les rédacteurs de la liste associent petit magasin à promiscuité ou pire, à nid plus potentiel de propagation», écrit le président de l’AQMAT.

À la suite de nombreux autres arguments, ce dernier termine sa missive en réclamant du ministre Fitzgibbon qu’il amende de manière urgente la liste des commerces essentiels présentée hier pour retirer toute référence à la taille des magasins exemptés.