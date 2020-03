Quoi regarder sur les chaînes spécialisées mercredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones ce mercredi 25 mars.

«Les Paris du Globe-Cooker»

Le «globe-cooker» Fred Chesneau – qui connaît bien le Québec pour y être déjà venu – s’attarde cette fois aux cuisines aux saveurs internationales de Paris. Il s’intéresse à la gastronomie vietnamienne, l’une des cuisines asiatiques favorites des Français, et démystifie particularités nationales et locales. Plusieurs plats risquent de nous mettre l’eau à la bouche. Jusqu’au 26 mars, 15 h 30, Planète+.

«Léna, rêve d’étoile»

Populaire lors de sa première vie sur Club illico, la série «Léna, rêve d’étoile» est maintenant en vedette sur Yoopa, dans le créneau de début de soirée «YOO+», qui s’adresse aux préadolescents de 10 à 12 ans. En 1905, une jeune princesse russe est transportée dans la France contemporaine, devient danseuse à l’Opéra de Paris... et ne veut plus quitter notre siècle! Et ce, même si Henri, son amoureux de 1905, souffre du mal des époques et aspire, lui, à retourner dans le passé. Mercredi, 19 h, Yoopa.

«Les naufragés de l’amour»

C’est la dernière des «Naufragés de l’amour». On présente pour l’occasion une édition spéciale «Que sont-ils devenus?» Les candidats se retrouvent au Québec pour se remémorer de bons souvenirs de l’aventure, éclaircir des points laissés en suspens et, pourquoi pas, régler des comptes. On en apprendra aussi davantage sur la vie des participants après la fin de l’émission. Cette saison des «Naufragés de l’amour» a fait jaser, dans les dernières semaines, parce qu’elle mettait entre autres en vedette Simone, la fille de la comédienne et réalisatrice Micheline Lanctôt. Mercredi, 20 h, Canal Vie.