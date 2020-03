Services de garde : ne pas oublier la chaîne alimentaire, plaide la Fédération du commerce

MONTRÉAL – La Fédération du commerce (FC-CSN) estime que les employés de la chaîne alimentaire devraient avoir accès au service de garde gratuit pour leurs enfants comme les autres travailleurs des services essentiels, comme ceux des secteurs de la santé et de la sécurité publique.

• À lire aussi: [EN DIRECT MARDI 24 MARS] Les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: les chèques d'assurance-emploi seront disponibles le 6 avril, selon François Legault

«Le gouvernement devra rapidement remédier à cette situation afin de leur permettre de se maintenir à l'emploi», a soutenu David Bergeron-Cyr, président de la FC-CSN, dans un communiqué, publié mardi.

Les travailleurs de la chaîne alimentaire devraient aussi être mieux rémunérés durant cette crise de la COVID-19.

«Certains employeurs ont déjà annoncé des primes et d'autres compensations financières offertes à leurs employé-es afin de les retenir, a expliqué David Bergeron-Cyr. Mais il faut s'assurer que toutes et tous puissent bénéficier de telles mesures, sinon ils ne resteront pas. Le gouvernement doit voir dès maintenant à ce qu'une telle formule soit mise en place.»

La Fédération du commerce souhaite également qu’on assure des mesures de santé et de sécurité encadrées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, et ce, de façon urgente.

Le syndicat estime que ces travailleurs doivent avoir à leur disposition tout le matériel nécessaire pour la désinfection des mains et des appareils utilisés fréquemment. Le respect des mesures de distanciation (deux mètres), tout comme des tests pour certains sont aussi réclamés.