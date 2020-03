«Tout»: une pièce pop lumineuse signée Alex Nevsky

Avec «Tout», deuxième extrait de son album «Chemin sauvage» paru en novembre, Alex Nevsky revient à sa recette à succès. Sa nouvelle chanson pop et lumineuse profite de touches jazzy.

Choisissant de s'éloigner de la jalousie et des tentations qui peuvent venir teintées une relation amoureuse, l'artiste fait la part belle au don de soi, à l'apprentissage et à la plénitude de l'amour.

«Tout» est la onzième et dernière pièce d'un album comprenant des collaborations avec Claudia Bouvette («Chemin sauvage»), Sophia Bel («Penser»), Benny Adam («Oh non maman») et Alaclair Ensemble («Loto»).

Il y a quelques mois, l'ancien coach de «La Voix» et «La Voix Junior» a également lancé «Mes yeux» décrite comme étant d'inspiration «dark wave».

«Chemin sauvage», le quatrième effort solo d'Alex Nevsky, renferme des sonorités hip-hop et soul, mais aussi neofunk et synthpop. En janvier dernier, le chanteur a interprété certaines de ses récentes compositions en lançant sa nouvelle tournée au Grand Théâtre de Québec.