Trump prévient qu’un confinement prolongé pourrait «détruire» le pays

Donald Trump a mis en garde mardi contre un confinement prolongé aux États-Unis, qui a plongé l’économie dans la crise et pourrait selon lui « détruire » le pays. Le président américain a également assuré qu’il « adorerait » lever les restrictions contre le nouveau coronavirus d’ici le 12 avril, pour Pâques.

« On peut détruire un pays en le fermant de cette façon », a-t-il expliqué sur Fox News, estimant qu’une « grave récession » pourrait faire plus de victimes que le nouveau coronavirus.

« On perd des milliers et des milliers de personnes chaque année à cause de la grippe, et on ne met pas le pays à l’arrêt », a affirmé M. Trump.

La grippe fait environ 37 000 morts en moyenne chaque année aux États-Unis. Le nouveau coronavirus a entraîné la mort de 600 personnes, avec près de 50 000 cas officiellement déclarés, selon le comptage de l’université John Hopkins.

« On peut perdre un certain nombre de personnes à cause de la grippe. Mais on risque de perdre plus de personnes en plongeant le pays dans une récession grave ou une dépression », a-t-il dit, évoquant la possibilité de « milliers de suicides ».

« Il faut retourner au travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent », a-t-il ajouté. « Les gens peuvent retourner travailler et ils peuvent aussi faire preuve de bon sens » en pratiquant la distanciation sociale et en suivant les conseils sanitaires, a-t-il expliqué.

Les mesures de confinement recommandées par le gouvernement, qui doivent durer jusqu’au début de la semaine prochaine, seront alors réévaluées, a assuré M. Trump.

« Nous allons rouvrir assez rapidement », a dit le président des États-Unis sur la chaîne Fox News, estimant toutefois que les restrictions dureraient certainement « un peu plus longtemps » que les 15 jours initialement annoncés.

« J’adorerais rouvrir » le pays « d’ici Pâques », a-t-il ajouté.

