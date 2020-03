Un premier joueur exceptionnel dans la WHL

Connor Bedard a obtenu mardi le statut de joueur exceptionnel et pourra jouer à 15 ans dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), une première dans l’histoire de cette ligue.

Né le 17 juillet 2005, Beard mesure 5 pi 8 po et pèse 165 lb. L’attaquant a joué pour l’équipe des 18 ans et moins de la West Vancouver Academy la saison dernière dans la Canadian Sports School Hockey League (CSSHL). Il a inscrit 43 buts et 41 aides pour un total de 84 points en 36 matchs.

La saison précédente, il marquait 64 buts en 30 parties au niveau bantam pour la même académie.

«BC Hockey aimerait féliciter Connor, le premier joueur de l’Ouest canadien à recevoir le statut de joueur exceptionnel dans la LCH et la WHL», a déclaré le président de BC Hockey, Barry Petrachenko, par voie de communiqué.

Hormis Bedard, seuls six joueurs ont profité du règlement sur les joueurs exceptionnels mis en place en 2005 pour évoluer dans la Ligue canadienne de hockey (CHL) à 15 ans, soit John Tavares, Aaron Ekblad, Connor McDavid, Sean Day, Joseph Veleno et Shane Wright.

Auparavant, d’autres joueurs avaient obtenu des exemptions particulières pour amorcer leur parcours junior à 15 ans, comme Jason Spezza, Rico Fata et Kirk Muller.