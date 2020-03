SAVARD, Henri



Entouré de l'amour des siens au C.H. Hôpital Général de Québec est décédé à l'âge de 79 ans et 5 mois, Monsieur Henri Savard époux de Madame Micheline Picard. Il était le fils de feu Madame Irène Pelletier et de feu Monsieur Henri Savard.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline Picard, son fils Éric (Maryse St-Pierre), ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Jacques Picard (Lise Morin), feu Michel Picard (Francine Roberge), Huguette Durand (feu Conrad Savard), sa nièce Josée Picard et ses filles Chloé et Victoria Snyder, cousines, cousins ainsi que ses collègues avec qui il a été policier pour le Service de Police de la Ville de Québec pendant 31 ans. Nous désirons remercier chaleureusement tout le personnel infirmer et les préposés aux bénéficiaires de l'unité de vie 350.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec, téléphone: 418 527-0075, courriel: information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca.