À vous de jouer

Chris Pronger Chris Pronger avec les Blues de St. Louis en 1999-2000 a été le récipiendaire des trophées Norris et Hart.

Bobby Orr est l’un des deux seuls défenseurs à avoir mérité le trophée Norris, pour le meilleur défenseur, et le trophée Hart, remis au joueur le plus utile la même année. Qui est l’autre défenseur ?

Question #2

En 2012, il a été le dernier frappeur à remporter dans sa ligue la Triple couronne (meilleure moyenne, plus de circuits et plus de points produits) ?