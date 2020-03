Au Mexique, le commerce de rue en péril à cause du coronavirus

MEXICO | Pour Luis Valdovinos, gagner sa vie dans la rue avec son orgue portatif est devenu pénible: le coronavirus incite de plus en plus de Mexicains à rester chez eux.

Avant le début de la pandémie, qui a fait quatre morts et contaminé 367 personnes dans le pays, il fallait à Luis une journée pour gagner 300 pesos (environ 17 $). Aujourd’hui, la prise de conscience collective aidant, les rues de Mexico se vident un peu plus chaque jour.

«Il y a ceux qui ont de l’argent et il y a ceux qui n’ont qu’à aller se faire voir», s’emporte cet homme de 46 ans dont le gagne-pain, son orgue, égrène une mélodie aussi sinistre que répétitive, à l’image de l’atmosphère qui s’abat lentement sur la mégalopole de plus de vingt millions d’habitants.

«Tout le Mexique a peur, les commerces ferment. Malheureusement, ceux d’entre nous qui vivent de la rue au quotidien sont ceux qui sont touchés», explique encore Luis.

Il fait partie des 56% de Mexicains qui travaillent dans la rue de manière informelle — sans registres comptables ni sécurité sociale— et qui ne peuvent rester confinés à la maison pour gagner leur vie.

«Ceux qui ne peuvent pas faire du travail à domicile courent un plus grand risque de subir les conséquences économiques et sociales de cette crise de santé publique», explique l’ONG Accion Ciudadana Frente a la Pobreza qui lutte contre la pauvreté urbaine.

«Les faibles revenus et le manque rendent ces gens les plus vulnérables dans le cas d’une propagation massive du virus qui impose le confinement et une distanciation sociale», selon l’ONG.

Continuer «à tout prix»

Gabriel Gonzalez, 42 ans, est lui aussi artiste de rue. Comme chaque jour, il se maquille soigneusement en clown. Avant la crise, il pouvait compter sur un revenu journalier de 1.000 pesos (58 $) en se faisant prendre en photo avec des touristes ou des passants. Il gagne aujourd’hui dix fois moins.

«C’est difficile à la maison en ce moment. Mais nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à travailler», dit-il, résigné.

«Que pouvons-nous faire d’autre? Rien. Seulement continuer à travailler», renchérit Salvador Alvarado, 51 ans, qui découpe de la viande en fines lamelles pour préparer les traditionnels tacos mexicains. Son point de vente, établi sur un trottoir, est désespérément vide.

«Les gens ne veulent plus sortir pour manger, ils sont affolés. Si tout ferme, nous verrons bien comment nous survivrons», relève-t-il, contenant sa colère.

De fait, le secteur de la restauration est l’un des plus touchés par la crise sanitaire. Bon nombre d’employés de cette branche craignent d’avoir à affronter de grandes difficultés.

Sur les réseaux sociaux, solidarité oblige, on s’invite à commander des plats à emporter dans ces petits lieux de restauration particulièrement prisés au Mexique, afin d’empêcher leur faillite.

À l’inverse, Alsea, une entreprise mexicaine gérante locale d’enseignes américaines de distribution rapide, a reçu une volée de bois vert sur les réseaux pour avoir annoncé qu’elle accorderait à ses employés une absence volontaire de 30 jours sans salaire... En réponse, plusieurs appels au boycottage de ces marques ont été lancés.

«N’arrêtez pas de sortir!»

L’économie mexicaine, deuxième en Amérique latine après le Brésil, s’attend à un gros choc. Selon plusieurs analystes, le déclin de l’activité économique pourrait atteindre 4% en 2020.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a admis la semaine dernière qu’une crise économique était à prévoir et a invité la population, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à continuer de fréquenter tous les restaurants pour soutenir l’économie mexicaine.

«N’arrêtez pas de sortir!», a-t-il lancé. «C’est moi qui vous dirai à quel moment ne plus mettre le nez dehors».

Moisés Villanueva, 63 ans, payé à la commission lorsqu’il rabat des clients potentiels vers des opticiens de la ville, approuve la démarche présidentielle.

«Ça ne sert à rien d’effrayer les gens», estime-t-il en distribuant des dépliants offrant des lunettes bon marché. Mais sur trois ou quatre clients qu’il pouvait attirer auparavant, il n’en convainc maintenant qu’un seul, ce qui le contraint sans grand optimisme à envisager d’autres solutions pour survivre.