Convertir en dons

À la suite des recommandations gouvernementales en vue de limiter la propagation de la COVID-19, la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a évidemment pris la décision d’annuler son 2e Gala MNBAQ, prévu le 2 mai. Cet événement-bénéfice, qui en aurait été à sa 2e présentation, s’apprêtait à accueillir près de 500 convives à l’occasion d’un parcours déambulatoire à travers le complexe muséal. Objectif: générer des bénéfices de près de 500 000$ pour soutenir le programme L’Art d’être humain, qui vise à rejoindre et à toucher des personnes exclues de l’expérience culturelle, qu’elles vivent avec un handicap ou qu’elles se trouvent dans une situation personnelle difficile. La Fondation souhaite remercier chaleureusement Québecor, le partenaire présentateur du Gala MNBAQ, ainsi que tous les généreux participants et commanditaires qui ont choisi de convertir leur commandite ou l’achat de billets en dons afin de permettre la mise en œuvre des premières initiatives de ce programme inspirant.

En ce jour

Le 25 mars 1970. Sortie de l’album Band of Gypsys de Jimi Hendrix (photo), enregistré le 1er janvier 1970 au Fillmore East de New York. Il s'agit du premier album enregistré par Hendrix sans le groupe The Jimi Hendrix Experience et du dernier paru avant sa mort. Le guitariste est accompagné du bassiste Billy Cox et du batteur Buddy Miles.

Anniversaires

Janette Bertrand (photo), animatrice, auteure et comédienne, 95 ans... Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec, 50 ans... François Drapeau, courtier immobilier. Son âge? Le par + 2... Justine Dufour-Lapointe, championne olympique (2014) à Sotchi, ski acrobatique (bosses), 26 ans... Danica Patrick, ex-pilote automobile américaine (NASCAR), 38 ans... Sir Elton John, compositeur et chanteur britannique, 73 ans...

Disparus

Le 25 mars 2019. Michel «Willie» Lamothe (photo), 71 ans, fils de Wil-lie Lamothe, bassiste québécois qui a notamment contribué à la fondation du groupe Offenbach avec Gerry Boulet ... 2018. André Bourbeau, 81 ans, ancien ministre libéral provincial, député de Laporte de 1981 à 2003 ... 2017. Benoît Girard, 85 ans, acteur québécois ... 2015. Marc (Mike) Pagé, 80 ans, président fondateur d’Electronique inc. ... 2014. Ralph Wilson, 95 ans, président fondateur des Bills de Buffalo de la NFL ... 2011. John Dacres, 83 ans, l'un des fondateurs des Nordiques de Québec ... 2009. John Edwin Blanchard, 76 ans, joueur de baseball des ligues majeures ... 1999. Cal Ripken père, 63 ans, joueur et gérant avec les Orioles de Baltimore ... 1991. Mgr Marcel Lefebvre, 85 ans, chef spirituel des traditionalistes catholiques.