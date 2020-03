COVID-19 : «Comme un film catastrophe» à New York

Une Québécoise qui vit et travaille à New York décrit une ville désertée et une ambiance digne des films catastrophes.

«Ça ressemble aux films catastrophes où on voit que New York est désertée et qu’il n’y a personne dans les rues. Comme le film avec Will Smith ‘’Je suis une légende’’», a décrit Brigitte Dumas, en entrevue à TVA Nouvelles, mercredi.

La Québécoise qui vit et travaille à New York décrit l’ambiance comme étant calme, même si le stress et l’inquiétude se font sentir dans la population.

«Depuis dimanche, c’est sûr qu’il y a une tension qui est plus palpable. Les gens sont un peu plus stressés. Même chez les plus jeunes. Je voyais la semaine dernière des groupes d’adolescents dans les rues qui se regroupaient, il n’y avait plus d’école. Et là, depuis qu’on a entendu qu’il y a plus de 40 % des cas chez les 20 à 48 ans, ça leur a fait peur. Je vois moins de jeunes dans les rues», souligne Brigitte Dumas.

Malgré la situation surréelle, celle qui habite le quartier de Queens, l’un des plus touchés, note que les gens font preuve de respect et de courtoisie. «Les gens sont respectueux, ils gardent leurs distances», juge-t-elle.