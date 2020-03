COVID-19 : Quatre centres de tri, dont celui de Québec, contraints de fermer

Le plus gros centre de tri de la ville de Québec a été contraint de suspendre ses activités en raison du coronavirus.

Société VIA a cessé ses opérations mardi soir, et jusqu’au 14 avril, dans les centres de tri de Québec, de Lévis, de Rivière-du-Loup et de Dégelis.

Le porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien, a indiqué que pour l’instant «la collecte se poursuit». La MRC de Charlevoix a annoncé la même chose.

M. O’Brien n’a pas souhaité donner davantage des détails indiquant qu’un point de presse était prévu jeudi pour annoncer les prochaines étapes dans ce dossier.

Les conséquences de ces fermetures sont incertaines, mais cela pourrait ralentir le ramassage des bacs bleus dans les quelques 175 municipalités, essentiellement dans les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent, desservies par VIA.

Mesures d’hygiène

Dans une lettre envoyée à des partenaires d’affaires dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, l’opérateur de centres de tri indique ne plus pourvoir assurer « la mise en application de l’ensemble des mesures d’hygiène prescrites par le gouvernement», précise le président-directeur général de VIA, Jean-Sébastien Daigle.

«Société VIA emploie une majorité de personnel avec limitations fonctionnelles qui fait en sorte qu’une partie des employés est plus vulnérable au virus. De plus, il s’avère que pour certains, la difficulté de compréhension de l’importance des mesures d’hygiène à adopter dans les circonstances est une source de risques supplémentaires», ajoute-t-il.

Société VIA n’a pas retourné nos appels mercredi.

Industrie en crise

Ceci survient alors que l’industrie québécoise du recyclage est en difficulté. Il y a deux ans, la Chine a fermé ses frontières aux matières recyclables étrangères, car elles étaient trop contaminées. Les centres de tri du Québec y envoyaient notamment du papier mixte, qu’ils produisent en grande quantité.

Depuis, d’autres marchés asiatiques ont resserré leurs règles, dont l’Inde. Au Québec, le papier est donc vendu souvent à perte par les centres de tri.

Conséquences de cette crise, la compagnie Rebuts solides canadiens, qui opère les centres de tri de Montréal, celui de Châteauguay et celui de Saguenay, a enclenché des procédures de faillite cet hiver.

En novembre, l’entreprise avait également fermé son centre de tri à Longueuil.