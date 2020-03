COVID-19: Canada Goose va produire de l’équipement médical

Pour faire face à la crise, le fabricant de manteaux d’hiver Canada Goose a annoncé, mercredi, que ses usines vont produire de l’équipement médical pour les professionnels de la santé et leurs patients.

L'entreprise compte ainsi fabriquer des uniformes et des jaquettes d’hôpital qui seront distribués gratuitement dans les hôpitaux de tout le Canada dès la semaine prochaine.

Le matériel sera produit dans ses deux usines de Toronto et de Winnipeg «avec un objectif de production initial de 10 000 unités et la possibilité d'étendre la production à d'autres usines si nécessaire», peut-on lire dans un communiqué.

«Partout au Canada, il y a des gens qui risquent leur vie chaque jour sur le front pour faire face à la COVID-19 dans les établissements de santé, et ils ont besoin d'aide, a déclaré Dani Reiss, président de Canada Goose. Le moment est venu de mettre nos ressources et nos capacités de fabrication au service du plus grand nombre.»

L’entreprise a également souligné qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités sanitaires fédérales, provinciales et locales afin de suivre les protocoles recommandés pour garantir un environnement de travail sécuritaire pour ses employés.

Le 17 mars dernier, Canada Goose a créé un fonds de soutien aux employés touchés par les fermetures de ses magasins et usines et qui ne sont pas admissibles à l'aide gouvernementale. Le président, Dani Reiss, avait également annoncé avoir renoncé à son salaire pendant au moins les trois prochains mois, afin que celui-ci soit utilisé pour le fonds de soutien aux employés.