COVID-19: Les chefs syndicaux à Lévis se montrent compréhensifs

Malgré la décision de la Ville de Lévis de mettre à pied 353 employés temporaires ou saisonniers pour au moins trois semaines, les chefs syndicaux des cols bleus et des cols blancs se sont montrés compréhensifs.

C’est ce que deux leaders syndicaux ont fait savoir au Journal, mercredi, au lendemain de la décision prise par la municipalité.

«On parle surtout de préposés qui s’occupaient des plateaux sportifs dans les écoles. Mais il n’y a plus d’activités. Le besoin n’est plus là. La Ville n’a pas le choix. On n’a pas été capable de leur trouver une autre job. On a vraiment cherché des solutions, mais on n’en avait pas», a indiqué Gérard Poirier, président du syndicat des cols bleus.

Ce dernier a insisté sur «l’excellente relation» avec la Ville et sur l’aide qui est actuellement fournie par l’administration Lehouillier pour accélérer le processus d’accès à l’assurance-emploi. «Les relevés d’emploi seront transmis par la Ville de façon électronique à Service Canada. On espère que ça va éviter les délais», a-t-il fait savoir.

M. Poirier dit ne pas avoir de craintes de pertes d’emploi pour d’autres membres du syndicat. «COVID-19 ou pas, il faut bien que nos employés des Travaux publics bouchent les trous dans les rues», a-t-il illustré.

La convention collective des cols bleus est échue depuis le 31 décembre 2019. Les négociations pour son renouvellement ont été suspendues à cause de la pandémie.

Cols blancs

Chez les cols blancs et les professionnels, la présidente du syndicat Isabelle Émond a indiqué que les pertes d’emploi touchaient environ 120 employés temporaires du secteur aquatique (sauveteurs et moniteurs) ainsi que quelques employés des bibliothèques.

«On comprend la décision de la Ville, a-t-elle assuré. Ils n’ont pas de travail à leur confier.»

Mme Émond a par ailleurs loué des efforts de la municipalité en matière de télétravail. «L’employeur a fait preuve de beaucoup d’ouverture et de souplesse concernant les horaires de travail par exemple. La quasi-totalité des nos membres qui peuvent être en télétravail le sont», a-t-elle ajouté.