Covid-19: plus de cas confirmés au Québec qu’ailleurs au Canada, et plus d'hospitalisations

Le Québec est la province où il y a le plus de cas confirmés de la Covid-19, mais ça ne veut pas dire qu’elle est nécessairement la plus touchée, estime François Legault.

«Actuellement, toutes proportions gardées, on teste plus que l’Ontario, puis on a testé plus que l’ensemble du Canada», a indiqué le premier ministre mercredi.

Le Québec a maintenant 1 339 cas confirmés, une augmentation de 326 depuis la veille, et a enregistré trois nouveaux décès, pour un total de sept. Les hospitalisations (78) et le nombre de patients aux soins intensifs (35) sont également en hausse. Près de 27 000 personnes ont eu un examen négatif.

En nombre absolu, Québec a près de deux fois plus de cas détectés de Covid-19 que l’Ontario et la Colombie-Britannique. Cela peut être une mauvaise nouvelle, ou le résultat d’une politique de tests ciblés qui trouvent davantage de personnes infectées. François Legault estime également que la semaine de relâche hâtive au Québec, et les voyages qui y sont associés, a joué un rôle.

Jusqu’à mardi, la Québec ne dépistait que les voyageurs et leur entourage qui présentaient des symptômes. «On a pris la stratégie qui, en fonction de notre capacité, était la plus rentable pour identifier [les cas]», a indiqué le directeur national de la santé publique Horacio Arruda.

À son avis, les méthodologies divergentes des provinces canadiennes rendent difficiles les comparaisons. L’Alberta a choisi par exemple de tester de façon beaucoup plus large. Conséquence: au Québec, un test sur 23 débusque un cas de la Covid-19, contre 1 pour 92 en Alberta.

Pour trouver un parallèle plus juste, il vaut mieux plutôt regarder le nombre d’hospitalisations, croit le Dr Arruda. «Les cas sévères, habituellement, c’est un bon indice de comparaison. Qu’ils soient en Ontario ou ici, les gens finiraient par se retrouver à l’hôpital», a-t-il indiqué.

Sur ce critère, le Québec est la deuxième province la plus atteinte derrière la Colombie-Britannique, et loin devant l’Ontario, selon les données compilées par le Journal.

François Legault estime toutefois que le Québec est sur la bonne voie et que les mesures de distanciations sociales commencent à faire leur effet. «Quand vous analysez les chiffres, quand vous tenez compte de la grande augmentation du nombre de tests, ce sont quand même des résultats qui sont encourageants», a-t-il dit.

– Avec la collaboration de Jean-François GIbeault

Taux de test positifs

Colombie-Britannique (25 mars)

26 681 tests

617 cas confirmés

1 test sur 43 positif

Alberta (25 mars)

35 508 tests

419 cas confirmés

1 test sur 85 positif

Ontario (25 mars)

35 635 tests

667 cas confirmés

1 test sur 53 positif

Québec (25 mars)

30 971 tests

1 339 cas confirmés

1 test sur 23 positif

Taux d’hospitalisation par 100 000 habitants

Québec (24 mars)

Population: 8 537 674

Hospitalisation: 67

Taux: 0,78 (0,92 en date de mercredi)

Ontario (24 mars)

Population: 14 711 827

Hospitalisation: 40

Taux: 0,27

Alberta

Population: 4 413 146

Hospitalisation: 19

Taux: 0,43

Colombie-Britannique