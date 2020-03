COVID-19: sept biographies sportives à lire

En manque de visionner du sport à la télévision? On vous suggère un peu de lecture en cette pandémie de coronavirus, soit différentes biographies mettant en vedette des personnalités issues du monde sportif. À vous d’y trouver votre compte!

Open (Andre Agassi)

La biographie du joueur de tennis Andre Agassi a connu beaucoup de succès. Portant le titre «Open», le bouquin a été écrit en collaboration avec le réputé journaliste J. R. Moehringer. On y retrace notamment l’histoire d’un jeune homme forcé par son père à pratiquer un sport qu’il n’aimait pas particulièrement.

The Mamba Mentality: How I Play (Kobe Bryant)

Sans surprise, il s’agit de la biographie qui se vend le plus présentement aux États-Unis. Le joueur de basketball Kobe Bryant, grande vedette des Lakers de Los Angeles, est décédé en janvier dernier dans un accident d’hélicoptère. Il aura le temps de laisser ses mémoires dans « The Mamba Mentality: How I Play». Disponible en anglais seulement.

Scotty: une vie de hockey d’exception (Scotty Bowman)

Publiée en 2019 aux Éditions de l’Homme, la biographie de l’ex-entraîneur Scotty Bowman a été écrite par l’ancien gardien du Canadien de Montréal Ken Dryden. Si la grande carrière de Bowman derrière le banc est ponctuée de nombreuses histoires, on découvre aussi certaines facettes de sa vie, dont la naissance d’un fils handicapé.

Le parcours d’un battant (Étienne Boulay)

Encore plus près de chez nous, le joueur de football Étienne Boulay ébranle en racontant son récit. Celui qui poursuit une carrière à la télévision a longtemps vécu la «pédale au plancher». Il a été aux prises avec de nombreuses commotions cérébrales, mais aussi certaines dépendances aux antidouleurs et aux drogues.

La tête haute (Derek Aucoin)

Parmi les plus récentes nouveautés, le livre «Derek Aucoin: la tête haute» profite d’un lancement en ligne, ce mercredi 25 mars, pendant cette pandémie de coronavirus. Sous la plume du journaliste de l’Agence QMI Benoît Rioux, l’histoire du grand Derek, un ancien lanceur de baseball devenu figure connue dans les médias québécois, a de quoi inspirer durant cette période difficile de confinement.

En toutes lettres (Jacques Demers)

Le parcours de l’entraîneur-chef Jacques Demers est fascinant, d’autant plus quand on considère qu’il a longtemps caché un lourd secret: son illettrisme. Parue en 2005 chez Stanké, cette biographie écrite par Mario Leclerc touche toujours en plein cœur 15 ans plus tard. Chapeau à celui qui a dirigé le Canadien lors de sa plus récente conquête de la coupe Stanley, en 1993.

Le Guerrier (Patrick Roy)

Écrite par son père Michel, la biographie du gardien Patrick Roy, intitulée «Le Guerrier», a été publiée en 2007 chez Libre Expression. Si l’auteur est évidemment un grand partisan de son sujet, il n’hésite pas à aborder des périodes plus difficiles pour le gardien comme son fameux départ de Montréal. Lentement, mais sûrement, Roy a été en mesure de s’en remettre.