Entreprises essentielles: 400 employés recherchés

Plusieurs entreprises qui sont considérées comme essentielles dans la région de Québec cherchent des travailleurs pour les aider durant cette crise. Le Journal a recensé plus de 400 postes affichés qui pourraient intéresser les milliers de personnes qui se trouvent au chômage ou dont les études ont été interrompues, en raison de la pandémie de la COVID-19. Voici une liste non exhaustive que nous vous avons préparée.

Soins de santé

► Familiprix : 8 postes à pourvoir de commis à l’expédition au Centre de distribution de Québec. « On a besoin de livrer des médicaments à nos pharmacies tous les jours », a affirmé René Fekecs, directeur des ressources humaines.

Pour postuler : allez sur le site de Familiprix, dans la section Emploi.

► Groupe Fleury et Associés (affilié à la bannière Brunet) : 17 postes à pourvoir (assistants techniques en pharmacie, secrétaire médicale, gérants de pharmacies, etc.).

Pour postuler : www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Transport

► Groupe Guilbault : 10 postes de camionneurs à Québec pour du transport provincial. « À date, ce n’est pas si pire, mais on anticipe que ça va se détériorer avec le temps, a affirmé Éric Gignac, président. Nos chauffeurs sont de valeureux soldats qui ont la population derrière eux. » L’alimentation et le pharmaceutique constituent la majorité des besoins actuels en transport.

Pour postuler : www.groupeguilbault.com

► Transport MTE (livraison pour épiceries) : embauche en continu. « Ça sonne sans arrêt. Lundi, j’avais 14 personnes qui ont traité 500 appels de la part de monde qui a besoin de nourriture. Ça ne lâchera pas. Je m’attends à faire 2000 commandes téléphoniques d’ici la semaine prochaine. Il y a plein de monde qui pleure au téléphone. Ça fait pitié », a confié Mario Tremblay, propriétaire.

Pour postuler : page Facebook de Transport MTE

Alimentation

► Metro, Super C et Marché Richelieu : besoin urgent de main-d’œuvre autant dans les magasins que dans les centres de distribution. Le salaire des employés a été majoré de 2 $ l’heure rétroactivement au 8 mars, et ce, jusqu’au 2 mai.

Pour postuler : envoyez votre CV à carrieres@metro.ca ou rendez-vous sur place au magasin de votre choix.

► Loblaw (Provigo et Maxi) : une trentaine de postes affichés pour la région de Québec.

Pour postuler : www.loblaw.ca/fr/careers.html

Sécurité

► Gardaworld : 30 postes à pourvoir dans la région de Québec (agents de sécurité, permis temporaires, aucune formation requise).

Pour postuler : www.jobs.garda.com

► Sécurité Sirois Événements spéciaux : 100 postes à pourvoir à Québec et 40 postes à Montréal.

Pour postuler : www.securitesirois.com/emplois

► Haute Protection la Capitale/Sécurité de la Capitale : recherche des agents de sécurité pour pourvoir différents postes dans les régions de Québec, Lévis, Montmagny, Beauce et Thetford Mines.

Pour postuler : equipe@HauteProtectionLaCapitale.com

Résidences pour aînés

► Résidences pour aînés Chartwell : une dizaine de postes à pourvoir à Québec (infirmier auxiliaire, serveur, préposé à l’entretien ménager, préposé aux bénéficiaires, etc.).

Pour postuler : www.careersatchartwell.com/fr

► Centre d’hébergement et de soins de longue durée Côté Jardins : 6 préposés aux bénéficiaires.

Pour postuler : www.jobillico.com voir-offre/4168162 ? ji_visitsrc=1

Agences

► Agence de placement RH Canada : une cinquantaine de postes à pourvoir dans la région de Québec. Ils ont besoin de préposés aux bénéficiaires, préposés aux résidents, infirmières, inhalothérapeutes, ergothérapeutes, personnel de cuisine (cuisiniers et aides-cuisiniers), journaliers, commis et secrétaires pour des CHSLD, résidences pour aînés et hôpitaux.

Pour postuler : www.rh-canada.com/candidature

— Recherche effectuée avec la collaboration de Dominique Lelièvre

► Vous offrez des services essentiels et la crise vous donne des maux de tête ? Écrivez-nous: jdq-scoop@quebecormedia.com