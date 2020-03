Front commun jeunesse: le Québec a besoin de nous dans la bataille contre la COVID-19

Depuis deux semaines, la propagation de la COVID-19 a pris une ampleur considérable. Les mesures mises en place par notre gouvernement nécessitent la collaboration de tout le monde.

Comme jeunesse québécoise, nous lançons un appel à notre génération. Le Québec a besoin de nous! Il a besoin de notre coopération, de notre générosité, et surtout, de notre sens des responsabilités.

Il nous arrive de nous sentir invincibles, de croire que les mesures de santé publique ne s’appliquent pas à nous, puisque nous sommes prédisposés à guérir plus facilement. Pourtant, nous devons prendre la situation au sérieux. Le virus est extrêmement contagieux. Il nous faut donc appliquer les directives pour en freiner la propagation. Nous pouvons le transmettre à quelqu’un de plus vulnérable, comme un grand-père malade ou un proche asthmatique qui pourraient en mourir.

Heureusement, les solutions pour vaincre ce virus sont connues: garder une distance socialement, tousser dans son coude et se laver les mains. De plus, il faut éviter d’organiser des partys, pour limiter la propagation.

Bien que cela puisse sembler difficile, à première vue, ces efforts deviennent plus faciles lorsqu’on s’y met ensemble. Ils sont essentiels pour sauver des vies et pour que la situation revienne rapidement à la normale, en espérant un été sans confinement.

Briser l’isolement et aider les autres

Il est connu que l’isolement peut affecter notre santé mentale. Les contacts sociaux font partie de nos besoins fondamentaux. Il faut ainsi briser l’idée selon laquelle confinement et solitude riment forcément. Aussi longtemps que durera la crise, il ne faut pas hésiter à faire un appel de groupe Messenger ou simplement téléphoner à un ami pour parler. Un petit geste peut grandement changer la donne.

Si la situation vous cause de la détresse ou si vous ressentez de la solitude, des services comme Jeunesse, j’écoute et Tel-jeunes constituent de précieux outils pour briser votre isolement et prendre soin de votre santé mentale. Ces services sont offerts sans préjugés. Il est tout à fait normal de les utiliser, au besoin.

Sans oublier de nous protéger, nous pouvons aussi contribuer concrètement, alors que l’entraide est plus nécessaire que jamais. Héma-Québec a besoin de 1 000 dons de sang par jour pour devancer la chute prévisible de provisions. Ce geste vous permettra de donner à autrui et, du même coup, de voir des gens.

De plus, nos aînés de plus de 70 ans, qui ne doivent pas sortir, pour leur sécurité, ont toujours besoin de manger et de socialiser, eux pour qui le confinement crée un lourd sentiment de solitude. Un simple appel ou une épicerie peut tout changer.

C’est à nous de prendre notre place et de contribuer à améliorer la situation, pour le bien de notre société. Notre génération peut et doit intervenir pour vaincre ce virus !

Le Québec traverse une crise majeure: nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre société, dont nous sommes l’avenir. Ça sera déterminant pour le Québec, et nous, la jeunesse, pouvons, une fois de plus, faire partie de cette histoire.

Le Québec a besoin de nous: le moment est venu de montrer que notre génération est généreuse, engagée et responsable. Prouvons au Québec qu’il a raison de compter sur nous.

