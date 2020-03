Le dernier épisode de « Walking Dead » reporté à cause du coronavirus

LOS ANGELES | Les admirateurs de « Walking Dead » auraient dû le savoir, l’apocalypse arrive avec un virus: le dernier épisode de leur série préférée va être reporté en raison de la pandémie qui sévit actuellement.

« Les évènements nous ont malheureusement empêchés de terminer la postproduction de l’épisode final de la saison 10 de The Walking Dead, donc la saison actuelle se terminera avec son 15e épisode le 5 avril », a prévenu sur Twitter la chaîne AMC.

L’ultime épisode de cette saison sera diffusé « plus tard dans l’année », ajoutent les producteurs de la série à succès.

Adapté d’une bande dessinée, « The Walking Dead » met en scène les aventures des rares personnes à avoir survécu à une catastrophe déclenchée par un virus qui transforme les morts en zombies affamés de chair humaine, eux-mêmes contagieux.

L’annonce du report du dernier épisode de la saison 10 a enragé de nombreux admirateurs, mais certains ont tout de même relevé l’ironie de l’histoire.

« Ça ressemble de plus en plus à un documentaire sur l’état actuel de la planète », a tweeté l’un d’eux, alors que plus de la moitié des Américains et de la population mondiale sont soumis à des mesures de confinement diverses.

« Cette apocalypse est vraiment nulle », a tranché un autre admirateur sur Twitter.